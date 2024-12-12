避免保單詐騙 產險業授三大防詐撇步

詐騙手法日新月異，產險業者指出，產險業常見的詐騙手法，製造假的保險事故（例如假車禍），或出具與事實不符的書面資料（不實診斷書），現階段多數產險公司都已設有賠案顧問、醫療顧問等專業人士來進行損害防阻的工作，面對惡意代辦人，也都有相對應的應對措施。

富邦產建議，保戶若遇到保單相關問題，可於現行官網保好康會員平台查詢其在公司的保單資料，避免被詐騙。此外，建議保戶提供正確及最新的聯繫資訊，以利保險公司遇相關問題時可即時確認聯繫。

另外，申請理賠時，也建議直接與保險公司專業客服或指定理賠人員聯繫，以避免讓不法第三方有可趁之機。

國泰產表示，隨著數位科技日益發展，近來各式數位金融詐騙案件頻傳，基於詐騙預防，請勿將個人帳號、密碼、一次性簡訊驗證碼（OTP）等個人資訊告知他人，避免權益受損。

此外，民眾也要注意繳費簡訊及詳閱交易明細帳單，收到的訊息有疑問時，不要輕易回覆，除了可以詢問專屬服務業務員，亦可多加利用165防詐專線進行求證。

新安東京海上產險認為，倘未來產險業與主管機關能持續並更緊密地推行相關防詐措施，強化官民合作機制，有效運用官、民之間的行政及商業資源，讓更多政府機關的公權力介入，促使產險業者投入更大資源，持續擴大防詐的保護網，共同打擊有心人士，能更有效率地防堵詐騙行為。