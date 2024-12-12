詐騙案層出不窮 產險業動起來提升防詐識別安全性

詐騙案層出不窮，近日不僅內湖母女因誤信假冒網紅的詐騙集團，導致畢生積蓄1,200萬被騙光而離世，就連女星譚艾珍也在12日傳出遭詐騙近百萬元，為防止詐騙的濫行，各行各業都動起來。金融業也不例外，除了銀行業集體串聯宣示暫停投放廣告給非實名制登錄的社群平台，產險業同樣由內而外，投入防詐宣導，不僅於官網設置防詐騙專區，更在內部規範訂定客戶防詐專章，經董事會核議通過，凸顯防詐決心。

事實上，多數產險業表示，相較於壽險，產險業務較為單純，因產險公司並未銷售具保單價值準備金之保險商品（例如儲蓄險保單），因此遭詐騙集團利用公司名義進行詐騙的風險較低。不過仍有業者統計，近五年已經防阻詐騙案約有16件，金額約1,500萬元。

該業者透露，詐騙樣態像是疫情期間有民眾檢舉，產險公司客戶持非本人之確診快篩試劑取得確診證明並向業者申請理賠，不過因為民眾並未提供具體的客戶資料，所以仍難有效防阻。

富邦產表示，積極呼應政府推動全民防詐政策，除了於富邦產險官網設置防詐騙專區，提醒客戶相關防詐資訊，也於內部規範訂定客戶防詐之專章，並經董事會核議通過，並已於今下半年度陸續進行具體防詐措施，後續也將再透過富邦官方LINE帳號、理賠服務簡訊，以及電子保單等各種數位工具推播防詐宣導訊息。

國泰產表示，金融詐騙的關鍵挑戰之一，是真假難辨的詐騙訊息，為了有效防範這類詐騙，國泰產採用LINE PNP通知型訊息，結合LINE官方的認證機制及更嚴格的訊息審核程序，讓保戶只需識別綠色盾牌，即可確保該訊息來自企業官方，進一步提升防詐識別的可靠性與安全性。

中信產則是由內而外，投入防詐宣導，培養防詐種子。一、全體董事帶領主管宣示反詐騙決心，以掌握識詐、堵詐、阻詐、懲詐四大作法，幫助客戶減少接觸、減少誤信、減少損害，達成反詐三「減」目標。二、對內為培訓同仁防詐敏感度，平常加強全公司防詐教育訓練，也邀請辦理詐騙案件經驗豐富的檢察官面授機宜如何識詐與防詐。

三、對外更走入校園舉辦防詐講座，傳授防詐要訣，並透過情境模擬，以淺顯易懂的方式，讓學生了解生活中容易陷入的詐騙陷阱，在心中種下防詐的觀念，成為防詐的先鋒。