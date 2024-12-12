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理財心法大公開 統一投信免費講座熱烈報名中

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

2024年全球股市呈現多頭走勢，樂觀的投資氣氛讓許多投資人獲益良多。展望2025年，投資人想問，股市多頭行情是否可以延續？統一投信總經理董永寬將攜手金獎投研團隊，舉辦「好基金，好幸福」系列講座，與投資人分享全球資產配置策略、創新科技潛力及台股投資機會。本次講座共有四場，分別為1月6日台南、1月7日高雄、1月8日台中及1月9日台北，目前已開始報名，名額有限，有意參與的投資人，趕快透過統一投信官網報名。

講師陣容有統一大中華中小基金經理人陳意婷、統一全球新科技基金經理人郭智偉、統一奔騰基金經理人陳釧瑤，將與投資人分享獨家投研心法和幸福理財經驗，並分析三大領域展望，包括大中華區股票、全球科技股及台股。講座尾聲還有QA環節，由黃金講師團隊為投資人解答投資理財問題。

統一投信長年致力培養投研團隊，深獲投資人及專家肯定，歷年在各大基金獎累計獲獎達127座，得獎類別橫跨台股、科技股及大中華股票等（資料來源：理柏、Smart智富、BENCHMARK《指標》，2024/4）；統一投信也積極進行企業社會責任，近年數次深入全台各地舉辦免費講座，不遺餘力向投資人推廣正確投資理財觀念。

近日統一投信也推出旗下基金零手續費活動，為投資人節省投資成本，並鼓勵長期投資。2025年1月24日前，投資人無論是定期定額或日日扣統一投信任何一檔基金，都享有0手續費優惠。日日扣功能可以讓投資人任選每月扣款日期，制定適合自己的理財節奏，還有加碼扣機制，幫投資人自動低檔加碼。透過加碼扣機制，當基金淨值與十個營業日前相比，淨值跌幅達到投資人目標時，可以幫投資人自動加碼扣款設定的金額。

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