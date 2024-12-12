富邦金控創辦富邦永續聚樂部 聚力推動富邦 ESG 願景工程
身處ESG浪潮鋪天蓋地席捲而來的時代，富邦金控身為永續領航者，除持續對外發揮金融影響力，對內更致力凝聚全體員工的永續共識。富邦金控（2881）2024年特別打造符合永續趨勢並結合金融核心業務職能的永續共學平台，創辦「富邦永續俱樂部」，為富邦同仁量身製訂系統化、組織化的永續課程，深化企業永續DNA，共同聚力推動富邦ESG願景工程。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控於2021年擘劃「低碳、數位、激勵、影響」四大永續策略，除聚焦「低碳」策略協助客戶永續轉型，並建立低碳營運模式外，也以「激勵」策略持續凝聚員工永續共識。今年開辦「富邦永續俱樂部」，不僅為員工量身訂做並且建立系統化的永續課程平台，也藉此提高企業內部永續意識、鞏固永續企業文化，以期能組建更強大、更能因應氣候衝擊的富邦地球隊，以實際行動展現富邦金控致力永續發展的決心。
今年富邦永續俱樂部課程從富邦金控四大永續策略「低碳、數位、激勵、影響」出發，推出六大主題課程，包括：淨零碳排、生物多樣性、社會影響、永續資訊揭露、認識國外評比、國內獎項介紹等共19堂課程，除了邀請金控及子公司同仁參與，更擴大邀請五大基金會與富邦集團企業台灣大哥大（3045）、富邦媒體科技、富邦建設共襄盛舉，不僅增進各公司的交流互動，也能向不同產業借鏡，以利精進富邦各項永續作為。今年度課程共累計逾500人次參與，課程平均參與率超過九成、平均滿意度高達4.8分（滿分5分）。
為鼓勵同仁積極參與，富邦永續俱樂部也設計獎勵機制，12月6日由富邦金控副董事長曾銘宗代表頒獎表揚，共有20位同仁取得「富邦永續人才」榮譽。
此外，為方便同仁回顧課程資訊與觀看延伸閱讀文章，另於富邦員工網站架設「富邦永續俱樂部」專區，同時建立內部永續交流群組，並於每季發布永續電子報，即時分享最新永續亮點、活動相關資訊、國內外政策法規等，強化同仁ESG專業知識與能力，以因應日新月異的國際永續潮流與趨勢。
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