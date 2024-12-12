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永豐金證券第4季投資論壇：明年企業獲利大增 AI 與先進製程仍為主流

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券舉辦第4季產業投資論壇，2025年台股企業獲利有機會創歷史新高，關注AI技術發展，15家上市櫃公司參與，吸引近500位機構投資人與會。永豐金證券／提供
永豐金證券舉辦第4季產業投資論壇，2025年台股企業獲利有機會創歷史新高，關注AI技術發展，15家上市櫃公司參與，吸引近500位機構投資人與會。永豐金證券／提供

隨著美國總統大選底定，美國股市在川普減稅與鬆綁管制政策的預期下，相關受惠個股大漲，市場重新回到檢視總體經濟面與FED動向，推升標普500指數再創歷史新高。永豐金證券12月11日舉辦第4季產業投資論壇，2025年台股企業獲利有機會創歷史新高，預估年成長達到23%，有利指數進一步向上推升，明年展望仍持續關注AI技術發展，包括AI半導體晶片技術、AI對綠色資料與液冷散熱影響。

永豐金證券今年每季度邀請上市櫃公司舉辦投資展望論壇，場場爆滿，歲末這一場鎖定2025營運展望，安排六場專題演講，15家上市櫃公司參與，吸引近500位機構投資人與會。

永豐金證券表示，美國對中國科技業管制擴大，也間接影響到台灣廠商，例如台積電（2330）暫停出貨至中國大陸，也使得台積電與相關AI族群同步下挫。然而部分外資預估對台積電營收影響僅1%，顯見心理面衝擊遠大於實質營運面，加上CSP業者資本支出成長率仍持續擴大，預估2025年仍維持50%以上增幅，因此包括AI晶片、ODM廠商可望持續受惠。

在台股表現上，在川普就任之前的政治空窗期，台股有機會進行上市櫃公司集團作帳行情，同時基金在年底力拼績效，中小型績優股亦有較佳表現。2025年1月20日川普就任，1月22日台股封關，市場不確定因素提高，農曆年長假前可保守因應。

中長線來看，2025年台股企業獲利將創歷史新高，預估年成長達到23%，將有利於指數進一步向上推升，且AI發展仍在起步階段，相關供應鏈將可受惠趨勢發展，因此可持續關注包括先進製程、AI晶片及AI ODM等相關廠商業績表現，另外航空族群、高殖利率個股也可留意。

活動中邀請多位行業專家，針對「AI賦能，半導體晶片技術與產業變革」、「生成式AI對綠色資料中心暨液冷散熱影響」、「光學技術與供應鏈的發展勢」、「川普時代的全球投資機遇」等議題，提供深入淺出的產業趨勢演講，讓與會的機構法人掌握整體的市場輪廓，並安排包括達發、弘塑、奇鋐、M31、燿華等多家重要科技公司針對2025年科技業展望與機構法人進行交流，了解各家公司所屬的產業趨勢。

永豐金證券表示，雖然市場對於川普當選後政策走向仍有擔憂，不過台股明年上市櫃公司獲利將創歷史新高，加上FED上半年降息方向不變，台股有機會呈現緩步向上的格局，建議逢拉回時布局明年上半年行情。而每一季投資論壇的舉辦，期望為投資者抓緊最新的產業趨勢脈動與變化，提供前瞻的產業指引。

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