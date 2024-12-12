群益證推出「開戶通2.0」 3分鐘完成快速開戶
台股行情看好，吸引年輕族群積極投入，證券新開戶人數暴增，群益金鼎證券（6005）推出「群益開戶通2.0」，優化開戶流程、提升線上作業效率，最快3分鐘即可完成證券開戶申請，幫助股市新手踏出穩健理財第一步。
群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益不只擔任「財富的創造者」，更期許成為客戶「健康的陪伴者」。
群益金鼎證券今年8月推出「群益投資全壘打」行銷活動，結合台鋼Wing Stars啦啦隊女神一粒推出開戶聯名禮，打造青春新氣象，吸引大批年輕族群，30歲以下客戶開戶比例大幅成長12個百分點。
此次行銷活動顯示彰顯群益的健康活力，如同一記精準的超快速直球，直擊年輕客群需求核心，滿足證券新手戶的需求及期待。
為提升開戶效率及強化資安防護，群益證推出全新「群益開戶通2.0」，具備三大亮點。首先是三步驟「鷹」速開戶：使用銀行驗證，省去「上傳手持身分證件照」步驟，流程加速開戶最快僅需3分鐘。
其次是優化進度查詢服務：客戶能主動查詢開戶進度，即時確認最新狀態。第三是強化資安防護：使用身分證字號和手機號碼雙驗證，確保客戶資料安全。
隨著數位化發展加速，群益金鼎證券未來將持續投入資源優化服務與技術，為投資者提供更卓越、方便的交易體驗。
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