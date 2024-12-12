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「借舊還新」釀房貸寬限期取消 央行借款有規範勿亂來

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
信義房屋代書葉惠玲透露，央行本次信用管制意志堅定，杜絕取巧借款，就有消費者因「借舊還新」最終被取消寬限期，提醒購屋族留意目前貸款規範。（圖:信義房屋提供）
信義房屋代書葉惠玲透露，央行本次信用管制意志堅定，杜絕取巧借款，就有消費者因「借舊還新」最終被取消寬限期，提醒購屋族留意目前貸款規範。（圖:信義房屋提供）

央行第七波信用管制措施實施過去約三個月，對房市的影響逐漸顯現。信義房屋代書葉惠玲透露，央行本次信用管制意志堅定，杜絕取巧借款，就有消費者因「借舊還新」最終被取消寬限期，提醒購屋族留意目前貸款規範，選擇大型品牌房仲服務，可有更安心的交易保障。

曾有消費者換屋，將舊屋新增貸款後直接匯入新購屋的價金，完成撥款交屋後，銀行發現違反了央行「借款人申辦購置住宅貸款，另以其他擔保品申辦貸款且資金實質流向購置該住宅」的規定，葉惠玲解釋，現行房貸環境下，不得以其他擔保品貸款後購置住宅，最終取消其寬限期，並要求支付違約金。

此外，即使是購買第二屋，以定存單質借款項也同樣違規。葉惠玲補充，換屋族簽署自住切結書雖然可以免除房貸五成的限制並享有寬限期，但利率仍將比照非首購身分。

針對新青安房貸者，葉惠玲提醒，借款人在簽署換屋切結書後，若違反承諾將面臨停止利息補貼、重新核定貸款條件等後果，銀行可能會定期檢查土地登記簿或建物謄本，確保產權未變更，或要求辦理「不得移轉」的預告登記，以限制房屋轉讓。

葉惠玲提醒首購族，買房不僅是支付房價，還有諸多稅賦與規費要留意，例如契稅約為房屋現值的6%，以現值500萬元的房屋為例，契稅就高達30萬元；代書費、買賣登記規費、印花稅等雜項支出，也是一筆不小的成本開銷，建議在買房前做好全面的財務規劃。

葉惠玲指出，現行購屋市場環境下，選擇大型品牌的專業房仲服務更有其價值，以信義房屋為例，憑藉43年在地品牌經驗，提供一條龍服務，熟稔買賣房、代書、接洽貸款流程，代書團隊更整合全台交易實務經驗，第一時間為客戶解決各種複雜問題，提供最令消費者安心的房地產交易服務。

目前房貸審核與撥款時間已延長至3到4個月，葉惠玲補充，限貸又排撥的現況下，選擇大型房仲公司服務更有優勢，像是信義房屋憑藉與多家銀行的長期合作，能為客戶爭取優惠的貸款條件，甚至提供水位充裕且免排隊的壽險房貸選項。

為回饋消費者多年的信任與支持並持續守護房產交易安心品質，信義房屋推出「信義幸福季」活動，即日起至明年1月24日，只要透過信義房屋委託、賞屋或成交，都可獲得總價值超過2,500元的精選好禮，為新舊客戶完成家業夢想。

信義房屋 新青安房貸 消費

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