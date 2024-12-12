楊金龍：台灣跨境支付不會因地緣政治而邊緣化

中央銀行總裁楊金龍12日出席財金公司金融資訊系統年會，並進行「跨境支付未來趨勢與台灣發展路徑」專題演講。楊金龍表示，跨境支付系統不僅涉及技術，也與地緣政治密切相關，並預期未來美元仍深具市場流動性、法治及避險地位的關鍵優勢。

楊金龍表示，隨著全球化的發展，跨境支付愈顯重要，然而當前的跨境支付，仍有改善空間，因此，G20將其列為應優先解決的議題，包括全球75％交易於1小時內完成，全球各國或地區至少1家金融機構可完成跨境大額支付交易，訂立統一資訊揭露項目，以及降低成本。

楊金龍指出，自2022年俄烏戰爭以來，俄羅斯受西方國家金融制裁，並被禁止使用SWIFT，為降低西方國家利用美元武器化對付 BRICS，提出另建BRICS Bridge 的倡議，外界認為其可能借鑑 BIS 香港新創中心的mBridge 理念及技術，因此BIS 與歐美等國合作進行 Agorá 專案後，退出 mBridge 專案。

楊金龍表示，在可預見的未來，美元仍深具市場流動性、法治及避險地位等關鍵優勢，為全球支付體系的主要貨幣，且 SWIFT 仍會維持其全球性系統的重要角色，我國銀行業均參與 SWIFT，所有跨境支付交易均可透過 SWIFT 處理，台灣跨境支付並不會因地緣政治而被邊緣化。

台灣現行支付系統基礎設施健全完善，楊金龍說，但為了持續優化、精進我國跨境支付，央行推動路徑將與全球同步，以穩步進行CBDC 研究試驗及推動 FPS 跨境互連方案的雙軌方式進行，並持續參與國際組織相關會議，為國際接軌做好準備。