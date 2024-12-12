吸越南台商回台上市 證交所曝八大好處

隨著台灣與越南的經濟關係日益緊密，許多在越南發展的台商開始尋求更高層次的資本運作與發展機會。為鼓勵海外優質企業進入資本市場，KPMG安侯建業與臺灣證券交易所、富邦證券赴越南，日前舉辦「前進臺灣資本市場說明會」行銷台灣資本市場，活動吸引逾25家越南台商企業熱烈參與。

會中亦邀請駐胡志明市台北經濟文化辦事處處長韓國耀、越南台灣商會聯合總會總會長蔡文瑞蒞臨致詞，分享台灣在越南投資現況與台商營運發展動態，以及來億-KY（6890）現身說法談回台上市經驗。

臺灣證券交易所副總經理杜惠娟表示，為持續推動優質越南企業來台上市，近年證交所上市服務團隊積極與越南企業代表交流，充分瞭解公司經營的實況，也表達台灣資本市場支持海外台商成長茁壯的使命，更期待看見越南企業在集中市場形成上市新聚落，創造台股集中市場亮點。

杜惠娟進一步解釋，上市有八大好處，包括協助企業籌資、拓展業務、招募人才、提高知名度，更能健全內部制度、完善法令遵循、強化資訊透明及優化勞資關係等，對企業而言是一個重要的過程，連結資本市場的資源，得以提升企業應對風險之韌性。

KPMG安侯建業專業策略長池世欽表示，自貿易戰後，越南在全球供應鏈的重要性日益增加，從早期製造業為主，也漸漸移轉成技術含量的IC設計產業，隨著企業規模的擴張，台商面臨更多資金運作和管理的挑戰，然而，台灣資本市場成為一個切實可行的選項，不僅可以協助台商解決資金需求，更能提升企業在國際市場上的能見度。

池世欽認為，KPMG長期深耕東協，早在10年前布局成立「亞太業務發展中心」，連續多屆協助經濟部「國際投資合作計畫」及「臺灣投資窗口Taiwan Desk」專案，瞭解企業在東南亞營運發展的契機與挑戰，越南擁有許多優質企業，若能利用台灣資本市場的優勢，將能更快速實現企業的擴張與國際化目標。