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集保結算所助推永續金融 再度蟬聯 TCSA 雙料獎項

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
臺灣集中保管結算所助推永續金融，再度蟬聯TCSA雙料獎項。（臺灣集中保管結算所/提供）
臺灣集中保管結算所助推永續金融，再度蟬聯TCSA雙料獎項。（臺灣集中保管結算所/提供）

台灣永續能源研究基金會舉辦2024 TCSA台灣企業永續獎12月11日舉辦頒獎典禮，臺灣集中保管結算所獲「永續報告獎」與「創新成長領袖獎」雙重肯定，表彰其竭力成為ESG典範企業。

集保結算所企劃部經理汪明琇表示，集保結算所連結金融核心能力，以自身影響力推動永續發展，連續七年發行永續報告書，皆榮獲「永續報告獎」，展現長期對ESG各領域的投入。另因應全球氣候變遷，推出各項數位化服務，協助市場推動淨零排放，2024年則以「股東e服務」eNotice平台，第四次榮膺「創新成長領袖獎」，體現集保結算所推動數位創新的成果。

「股東e服務」eNotice平台去年6月30日上線，提供上市、上櫃、興櫃公司股利發放的電子通知服務，今年3月進一步擴增ETF收益分配電子通知，目前eNotice平台用戶逾87萬人，計有1,229家發行公司及全體發行ETF的17家投信公司加入，上線以來發送通知高達696萬人次，並以最高標準充分揭露ESG具體作為與績效，深獲各界肯定。

集保結算所持續布建金融基礎建設，在多元服務之外，也落實企業關懷理念及實踐社會責任，透過各項倡議與實際行動，帶動金融同業共同努力，打造永續金融新典範。

ESG 集保結算所

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