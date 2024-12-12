國泰產險、國泰投信榮獲運動企業認證 帶領運動文化

國泰產險、國泰投信透過運動傳遞正向能量與價值，12月11日分別第四度、第二度榮獲「運動企業認證」殊榮。國泰產險總經理陳萬祥積極推動員工參與運動社團，如壘球社、網球社及高爾夫球社等，自己不僅參加高爾夫球社，更是年年參加壘球社的「同心盃」活動，深入與員工互動及同樂；國泰投信則由董事長張錫親自開班授課太極拳、總經理張雍川積極參加籃球社，帶領同仁從運動中培養團隊默契，促進工作生活平衡。

教育部體育署自2016年起推動運動企業認證標章，希望達成「鼓勵企業推動建立員工規律運動習慣，實現關懷員工」、「支持運動產業發展」及「彰顯企業健康人力資源和品牌價值」等目的。

國泰產險將員工的健康擺在首位，由上而下帶領運動文化風氣，四度獲得「運動企業認證」。為讓同仁工作之餘享受運動、紓壓健身，保持健康及體力，公司擁有多元化運動社團，包括壘球社、慢跑社、瑜珈社、網球社等，其中，國泰產險總經理陳萬祥更是極力推動公司運動活動，全台各區隊伍齊聚一堂參與「同心盃壘球賽」，並激勵員工鼓舞士氣凝聚向心力；開幕致詞更是一起呼喊「產險同心，其利斷金」口號，將活動氣氛帶到最高點。

在員工健康促進方面，國泰產險贊助的鐵人隊每季也會為產險員工舉辦運動活動，如登山、騎腳踏車、瑜珈及慢跑的活動，期許透過鐵人隊擴大運動風氣的影響力，並舉辦多元活動，提升員工健康促進活動；鼓勵同仁參與集團年度盛事活動，如步步攻億走(每日7,500步)、CathayRUN路跑賽事及大腹翁小腹婆減重等，持續養成運動習慣融入生活，達到同仁健康生活。

致力於提升全體同仁身心健康的國泰投信，再度蟬聯「運動企業認證」，展現企業對員工健康與運動生活的重視，不僅提供多樣化運動資源，更由董事長張錫、總經理張雍川帶領培養出濃厚的運動文化氛圍。

國泰投信內部擁有多達七個不同類型的運動社團，無論是喜歡籃球、桌球、瑜伽或其他運動，都能找到志同道合的夥伴。董事長張錫不僅是國泰投信的領航者，更是太極拳的行家，擔任太極拳社社長，親自開課教授同仁太極拳，帶領同仁從運動中體驗到樂趣，幫助工作生活平衡；張雍川則是籃球社的活躍成員，空檔會與同仁們相約一同揮灑汗水，張錫表示，練習太極拳對身心都有助益，動靜間講求練心、調氣，如同基金操盤般需沉著冷靜，看遠不看短。總經理張雍川則分享，打籃球是與團隊培養向心力的最好運動，場上近身肉搏、貼身防守，甚至運用技巧影響對方得分，是最佳的team building。

除了員工自主性發起的社團，國泰投信每年都會舉辦盛大的運動會，董事長與總經理親自帶隊，與同仁一起同歡共樂；公司也特別聘請初級國民體適能指導員和專業運動教練，定期為同仁們提供專業的運動指導，讓大家在安全舒適的環境中鍛鍊體魄。