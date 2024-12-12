快訊

台灣寶可夢中心推日本超夯「馬賽克」新品！祭排隊規則 網：又要被搶翻了

天冷睡覺棉被怎麼蓋最暖？睡前鋪棉被「4招」放大蓄熱效果

獨／台中紅白單案大辦涉瀆職警 涉案警群組炮轟「1事」是禍首

聽新聞
0:00 / 0:00

元大ETF數位帳單 免費下載喵喵神隊友 LINE 貼圖

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大投信《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖。(元大投信/提供)
元大投信《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖。(元大投信/提供)

為鼓勵ETF投資人申請ETF數位帳單，元大投信再推出喵喵神隊友LINE貼圖，搭配隨投資人填文字設計，無論是已申請、新申請數位帳單，甚至是還未成為元大ETF的投資人，至2025年3月3日前都能參加活動免費下載，活動網址https://www.yuantafunds.com/ETF-ebill

元大投信繼2023年6月搭配0050 發行20周年系列活動，推出《0050生日快樂：可愛動物園登場》LINE貼圖獲百萬人下載後，2024年再度設計《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖，以招財貓形象結合職場、投資、生活等情境，搭配「隨你填」自由填入文字發揮創意，打造專屬對話。

《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖文案，包括職場常用到的「收到」、「辛苦了」、「感謝」，聊到投資心得可以分享的「買爆」、「賺到了」、「投資一定有風險」，以及日常實用「貓咪問號」、「貓咪當機」、「貓咪全力休息」，共16種圖案，至2025年3月3日前參加活動免費下載。

元大投信表示，這次活動對象包括已申請、新申請，甚至是沒買過元大ETF的投資人，只要搜尋加入元大投信LINE官方帳號，點選下方選單進入活動頁即可參加，若是還沒成為元大ETF投資人的參加者，申請完成後未來只要買入元大ETF，系統就會自動比對留存資料，透過電子郵件寄送ETF數位帳單。

隨ETF投資與生活結合，一年參與多次配息的投資人持續成長，元大ETF數位帳單申請人數較去年翻倍成長，完成申請的投資人將不再每期配息都收到紙本，省下整理時間且保存更為便利，搭配元大基金先生App還能快速查詢歷次配息明細，可把握本次LINE貼圖活動一起下載設定，讓數位理財成為投資神隊友。

ETF 元大投信

延伸閱讀

AI賦能傳統！「迎王大總理春忠AI萬事通」LINE官方帳號勇奪LINE大獎

重製試卷教材侵權2億 補習班掃描檔LINE學生、書局影印上網賣

原住民長青學苑成果發表 自製LINE貼圖令蔣萬安驚豔

LINE Pay 11月營收月增6% 創歷史新高

相關新聞

2025日、韓旅遊刷哪張卡？3大信用卡組織最新優惠回饋一次看

2025行事曆新頁逐漸逼近，三大國際信用卡組織——Visa、Mastercard、JCB紛紛升級服務，聚焦台灣最熱衷的旅遊與消費需求，最新出爐的亮點有哪些？

吸越南台商回台上市 證交所曝八大好處

隨著台灣與越南的經濟關係日益緊密，許多在越南發展的台商開始尋求更高層次的資本運作與發展機會。為鼓勵海外優質企業進入資本市...

集保結算所助推永續金融 再度蟬聯 TCSA 雙料獎項

台灣永續能源研究基金會舉辦2024 TCSA台灣企業永續獎12月11日舉辦頒獎典禮，臺灣集中保管結算所獲「永續報告獎」與...

國泰產險、國泰投信榮獲運動企業認證 帶領運動文化

國泰產險、國泰投信透過運動傳遞正向能量與價值，12月11日分別第四度、第二度榮獲「運動企業認證」殊榮。國泰產險總經理陳萬...

元大ETF數位帳單 免費下載喵喵神隊友 LINE 貼圖

為鼓勵ETF投資人申請ETF數位帳單，元大投信再推出喵喵神隊友LINE貼圖，搭配隨投資人填文字設計，無論是已申請、新申請...

元富證券勇奪《IT Matters Awards》數位轉型獎

新光金控旗下元富證券憑藉其在數位轉型領域的卓越表現，於第二屆「IT Matters Awards」榮獲「數位轉型獎」殊榮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。