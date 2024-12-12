元大ETF數位帳單 免費下載喵喵神隊友 LINE 貼圖

為鼓勵ETF投資人申請ETF數位帳單，元大投信再推出喵喵神隊友LINE貼圖，搭配隨投資人填文字設計，無論是已申請、新申請數位帳單，甚至是還未成為元大ETF的投資人，至2025年3月3日前都能參加活動免費下載，活動網址https://www.yuantafunds.com/ETF-ebill。

元大投信繼2023年6月搭配0050 發行20周年系列活動，推出《0050生日快樂：可愛動物園登場》LINE貼圖獲百萬人下載後，2024年再度設計《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖，以招財貓形象結合職場、投資、生活等情境，搭配「隨你填」自由填入文字發揮創意，打造專屬對話。

《喵喵神隊友：職場萬用隨你填》貼圖文案，包括職場常用到的「收到」、「辛苦了」、「感謝」，聊到投資心得可以分享的「買爆」、「賺到了」、「投資一定有風險」，以及日常實用「貓咪問號」、「貓咪當機」、「貓咪全力休息」，共16種圖案，至2025年3月3日前參加活動免費下載。

元大投信表示，這次活動對象包括已申請、新申請，甚至是沒買過元大ETF的投資人，只要搜尋加入元大投信LINE官方帳號，點選下方選單進入活動頁即可參加，若是還沒成為元大ETF投資人的參加者，申請完成後未來只要買入元大ETF，系統就會自動比對留存資料，透過電子郵件寄送ETF數位帳單。

隨ETF投資與生活結合，一年參與多次配息的投資人持續成長，元大ETF數位帳單申請人數較去年翻倍成長，完成申請的投資人將不再每期配息都收到紙本，省下整理時間且保存更為便利，搭配元大基金先生App還能快速查詢歷次配息明細，可把握本次LINE貼圖活動一起下載設定，讓數位理財成為投資神隊友。