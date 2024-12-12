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惠譽信評：台灣證券業分化更為明顯

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

惠譽信評非銀金融機構評等副總張榕容副表示，台灣證券業有穩定的經營環境，但2025業績面臨高基期效應，行業分化更為明顯。

全球經濟成長面臨下行風險、美國及日本利率走勢、可能重啟的貿易戰以及地緣政治緊張局勢，會讓資本市場的高波動延續到2025。儘管如此，台灣依然穩健的經濟增長前景和審慎的監管監督將支撐台灣證券業穩定的經營狀況。監管措施預期將繼續支持台灣資本市場的成長及流動性。

受惠於股市熱絡，2024年前十月券商行業獲利亮眼，各業務別均較前一年度大幅增長。雖承銷業務動能因產業持續升級、供應鏈持續轉移、預期國內利率下行而得以延續，但2025年股市成交量預期將自2024年的高基期下滑，經紀業務收入放緩預計會造成行業整體獲利小幅下降。持續大幅波動的市場如在風險控制及避險措施沒有把控好的情形下，可能會引發意料之外的交易和操作損失。

預期行業分化會更趨明顯，風險管控能力較佳及有能力進一步拓展財管業務的券商會更為突出。市場高度波動會更為凸顯個別券商對市場風險的管控能力。能夠擴大渠道吸引客戶及利用更好的產品設計及更多元化的產品提供加深顧客滲透率的券商，能將目前依賴經紀及交易為主的業務重心逐漸轉向保留客戶資產，進一步提升資產和財富管理收入貢獻，提高整體盈利質量及穩定性，也能緩解盈利受到資本市場波動帶來的影響。預期金控旗下券商因金控資源的挹注，包含數位平台的發展及獲客渠道，會帶來更明顯的行業分化現象。

財富管理 資本市場

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