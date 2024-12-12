兆豐證券獲頒2024 TCSA 三大獎

台灣永續能源研究基金會主辦「2024 TCSA台灣企業永續獎」，兆豐證券榮獲「永續報告獎-金融及保險業組白金獎」及單項績效「職場福祉領袖獎」及「高齡友善領袖獎」共三項大獎，肯定兆豐證券實踐永續發展的努力。兆豐證券陳佩君董事長表示，兆豐證券多年來遵循集團「發揮正向影響、引領永續發展」的使命深耕ESG，對外擴散企業影響力與社會共好，對內重視公司治理與員工福祉，各項努力已逐步展現成果。

兆豐證券2024年發布首本中英文版永續報告書，以責任治理、永續金融、環境永續、員工關懷、社會共榮等五大主軸構面，完整揭露自身執行情形及影響力，首度報名TCSA永續報告類獎項，即榮獲最高榮譽白金獎，深獲評審肯定。此外，兆豐證券遵循無障礙網站規範，持續精進公司網站(https://www.megasec.com.tw )的永續性與包容性，希望藉由網站更新，提高資訊揭露透明度，強化與各利害關係人溝通。針對員工最重視的福利措施及友善職場環境方面，兆豐證券吳明宗總經理提及公司依據集團「強化人才發展、落實員工關懷」的策略方針，由董事會核定年度幸福職場具體推動計畫及關鍵績效指標，為員工提供全方位規劃及協助。

兆豐證券為確保員工安心工作，藉由建立職業安全衛生管理系統，以強化自主管理，降低職業災害，於今年通過「ISO 45001職業安全衛生管理系統」續證。此外，為提升員工幸福感，提供多元教育訓練、樂活社團活動、優於勞基法的員工健檢方案、員工協助方案 (EAP)及多項補助計畫，並透過內部留言板、定期勞資會議及員工敬業度調查，建立良好且多元的勞資溝通管道。針對中高齡員工，則開辦符合中高齡員工需求的健康照護課程，針對中高齡員工的需求及特性進行職務調整，增進其工作效能，讓中高齡員工獲得適性及穩定的工作。

兆豐證券深知邁向永續企業必須持續不懈地努力，未來將繼續實踐兆豐金融集團各項ESG策略計畫，展現永續行動力，締造員工、客戶、集團、社會多贏的經營成效。