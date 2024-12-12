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元大金控引領永續金融推動 榮獲TCSA「永續典範企業」等雙項大獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控集團榮獲第17屆TCSA永續典範企業獎及永續報告獎。(元大金控/提供)
元大金控集團榮獲第17屆TCSA永續典範企業獎及永續報告獎。(元大金控/提供)

元大金控永續發展實績備受肯定，獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎，除連續六年獲得「企業永續報告-白金獎」肯定，亦獲得「台灣100大永續典範企業獎」，積極展現永續共好的影響力。

TCSA台灣企業永續獎邁入第17年，今年參獎家數達164家，邀請1,731位知名專家學者共同評選，與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，選出績優企業；元大金控每年發布可信賴且高品質的永續報告書，以透明完整的永續資訊與利害關係人溝通，並通過第三方機構獨立查證，充分體現元大金控在永續資訊管理及提升揭露品質的努力。

金融業擔任協助企業邁向永續核心角色，元大金控身為「永續金融先行者聯盟」成員及淨零推動工作平台「培力與證照工作群」召集人，除了完成訂定永續金融從業人員進修規範，並協助證基會推動全台首張永續金融證照；對內更是積極推動永續人才培育計畫，正式宣布補助員工每人新台幣1,300元報考永續金融基礎證照，為台灣永續發展奠定堅實基礎。

元大金控關注氣候變遷影響，以矩陣式管理方式長期導入ISO環境管理系統，並完成投融資資產的碳盤查，領先業界導入內部碳價制度（ICP），以實現外部成本內部化；積極參與國際倡議，包括成為自然相關財務揭露（TNFD）全球首批簽署者之一，以及加入生物多樣性核算金融聯盟（PBAF），並簽署承諾於2050年達成淨零排放目標，展現對環境永續的高度重視。

為持續推動永續金融商品，元大金控積極發揮金融影響力，集團增訂高碳排相關產業的議合及撤資策略，旗下子公司元大證券「投資先生APP」通過產品碳足跡及碳中和認證，協助環境部制定「證券、期貨暨投信投顧線上服務」產品類別規則(PCR)，並以「線上投資理財服務」成為首家取得碳標籤的證券業者，與客戶及投資人攜手共建低碳永續的金融生態圈。

元大金控 新台幣

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