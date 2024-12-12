國泰金勇冠金融業獲 TCSA 十大永續典範企業獎

國泰金控淨零轉型成績斐然，2024 第十七屆TCSA台灣企業永續獎12月11日舉行頒獎典禮，國泰金控勇冠台灣金融業，榮獲「十大永續典範企業獎（服務業組）」、「永續報告獎白金級」最高等級榮耀，旗下國泰人壽、國泰產險、國泰投信皆獲「永續報告獎白金級」、國泰證券獲「永續報告獎金級」、國泰建設亦獲「永續報告獎白金級」。國泰發揮永續金融先行者職能，將永續策略與治理融入營運、投融資與各項服務，更前瞻永續國際脈動，邁向2050淨零願景。

國泰金控接軌國際前瞻氣候變遷脈動，連四年前進COP（聯合國氣候變遷大會）、二度受邀倫敦證交所於國際舞台倡議台灣、亞洲到世界的永續金融觀點，成就亞太地區金融業氣候典範。做為台灣第一家RE100金融業會員，承諾2050年金融資產淨零排放，積極議合與利害關係人協力共好，密切關注投融資企業的氣候轉型路徑與發展，傾集團之力推動再生能源投融資，響應國家重要能源政策，鼓勵壽險資金投入國內公共建設，今（2024）年10月由國泰人壽投資沃旭大彰化西北離岸風電，與國泰電業共同取得50%股權，實踐永續承諾。國泰金控更首度榮登「2024富比世全球最佳雇主排行榜」台灣唯一百大企業，透過「多元包容」、「彈性配速」措施，打造公平與共融友善職場環境。

國泰人壽連四年獲得「永續報告白金獎」，為亞洲第一家自行遵循聯合國發布之「PSI永續保險原則 (Principles for Sustainable Insurance)」的壽險公司，將環境、社會和公司治理議題納入日常營運，透過永續報告書揭露永續專案與作為，訂定短中長期目標及行動方案，資訊揭露完善透明。今（2024）年國泰人壽以800萬保戶資料為基礎，成為首家發布「保戶健康年報」的保險公司，點出擁有保險保障者擁有3大優勢，包含：國壽保戶的平均壽命較國人延長三歲、可避免死因死亡率低於全國、及罹癌後五年存活率高於全國，盼望引領與陪伴國人邁向更健康的生活。

國泰產險持續導入最新準則（GRI、SASB、IFRS S1）、永續金融評鑑題目、先行者聯盟承諾等，完成高達16項會計師有限確信，提供值得信賴與完整的永續資訊。國泰產險於官網打造全新中英文企業永續專區，針對利害關係人關心議題，定期檢視公司發展結合集團永續願景與策略藍圖目標進程，透明揭露於企業永續專區，宣示永續決心。

國泰證券以「支持、賦能、創新」為核心，攜手利害關係人共創更大永續價值。在客戶服務上，推出具永續效益的創新金融商品，承銷輔導七家11案具環境效益或社會效益公司、累積承銷14檔綠色債券及社會責任債券；面對員工發展，著重多元職場與學習資源，營造健康工作環境。國泰證券也積極回應重大環境議題，近三年（2021-2023年）累積減碳相比2020年超過五成，去2023年低碳投資金額達5.01億元，再生能源使用率超過58%。

國泰投信2024年度首次發布《2023年永續報告書》，全面整合了全球重要的永續框架，為台灣首家獲得會計師有限確信報告且唯一榮獲永續報告獎之投信業者，報告書中充分透明揭露永續作為，內容超越現行投信法規要求，將國際視野與本土實踐相結合。國泰投信自主研發「永續資訊整合系統」，結合AI科技，整合巨量ESG資訊以利投資決策，包括氣候風險評估和生物多樣性監測。創新推出取得專利的Cathay QE議合量化指標，可具體衡量金融業的永續影響力，更加與時俱進。