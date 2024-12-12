孕育資產管理人才 富邦投信從校園出發

富邦投信推動校園資產管理人才培育計畫已有多年歷史，從與臺灣大學管理學院合作，參與臺灣大學希望種子培育計畫起，至今已有7年的時間。從最開始的一個學校擴增至今有五個學校。日前完成五所大學的聯合企業參訪活動，讓莘莘學子尚未踏入社會之際，即可先一步的探索職涯面貌，今年總計超過百名師長參與。富邦投信表示，孕育資產管理人才，希望能夠從校園出發、從校園開始扎根。

校園培育計畫深耕7年 以「投資管理人才」為核心

富邦投信投資處資深副總經理呂其倫指出，7年前，富邦投信即與臺灣大學進行資產管理人才的培育，今年在臺灣科技大學主動爭取加入此一計畫下，總計已有5所大學參加。包括還有中山大學（4年）、中正大學（3年）以及去年加入的暨南大學。參與本計畫的學生也從當年的一屆40人，已經成長到今年的113人。

呂其倫說，每一年的校園資產管理人才培育計畫，該公司內部動員了所有投資研究團隊的力量，在課程設計主軸上，以培育「投資管理人才」為核心，讓學生們在踏入社會前，能對資產管理的工作樣貌，有一些認識與了解，協助探索這個工作的內涵與本質。此一活動除了希望從校園扎根，也希望在此獲得優秀的人才，加入富邦投信投資研究的行列。今年已有參與去年計劃的學生，經過層層海選，錄取為MA(儲備幹部)，成為富邦投信的研究員，未來目標將成為基金經理人。

富邦投信因為颱風而被迫改期的五校聯合企業參訪，已經在11月29日正式落幕，總計五校師生共有104人參加。當日的活動，率先登場的是富邦金控人資主管為學生介紹「MA計畫」，在說明MA計畫之前，透過一日生活的時間軸，帶入各種生活所需的樣態，呈現了富邦與廣大台灣民眾密不可分的整體企業版圖；同時，透過歷史發源軌跡，讓所有學生理解富邦的經營信念與核心價值，藉此帶出MA計畫的特色、應徵資格與理想人選，以及甄選流程，讓參與的學生對富邦、對MA計畫，有系統性、完整性的了解。

參訪學生獲益良多 期盼吸引投研生力軍

中山大學財務管理所二年級的趙少琪很有感觸的說，今年在富邦投信的參訪讓她學習到了許多，收穫滿滿。富邦金控的兩位人資主管的分享，不僅讓人對富邦的企業文化與業務發展有更深入的了解，也讓她對整個富邦MA計劃有更全面的認識。

而除了人資單位的說明外，另外也安排透過MA管道進入富邦體系的學長姐，傳授應徵求職攻略。同時，現場以「面對面諮詢」的方式，安排五位MA學長姐，包括來自銀行及投信現任的研究員、經理人等，以開放式座談的方式，接受學生的諮詢。從MA應徵資料的準備、面試的攻略以及進入公司後，可能面臨的挑戰，如何展現即戰力等，一一面對面進行傳授。每年「面對面諮詢」的現場互動都相當熱絡，每位MA座位前都聚集許多的同學等候詢問。

趙少琪指出，MA分享的求職心路歷程，以及履歷撰寫和面試的技巧，對正處於求職階段的她來說，非常實用，學姐很全面地分享了如何展現個人特色、突出自身的專業能力，以及應對面試常見問題的策略，讓她在未來的求職路上多了一份準備與信心。

當日參與企業參訪的中山大學財務管理所二年級的陳明涓心有所感的表示，平時閱讀公司報告時，最大的挑戰在於產品與技術的細節，這些內容很抽象，想要深入理解時，常常感到很迷茫，但透過與學長姐的交流後，讓她知道還是學生的他們，可以先掌握公司營收的產品組成，而比較艱深的產品技術和實際應用，需要隨著時間和經驗逐步累積，這樣的建議，讓她在研究公司時有了更明確的方向，也緩解對於「了解所有細節」的焦慮，專注於現階段自己能做好的部分。

呂其倫表示，本年度培育計畫結束後，富邦投信將提供每所學校一名學生工讀實習，期間為3~6個月，除了讓學生在踏入職場前，就有先行體驗的機會，對於未來職涯規畫能進一步地提前準備。同時，也希望藉此拋磚引玉，讓更多資產管理人才得以受到更多的培育與重視。若有合適的人才，希望也有機會成為生力軍，加入富邦投信的投研行列。