陽信銀前11月每股賺1.494元

陽信銀行昨（11）日公布自結獲利顯示，11月份單月稅前盈餘達4.48億元，截至11月底累積稅前盈餘為54.76億元，每股稅前盈餘1.494元。在授信品質方面，11月底逾放比為0.15%、備抵呆帳覆蓋率773.72%。此外，陽信銀行總資產為7,502億元，淨值達506億元，較去年同期分別上升6.47%及10.26%，營運規模穩健成長。

陽信銀行於11月19、20日舉辦「偏遠地區孩童圓夢計畫」公益活動，自2012年以來，已連續13年不間斷的為偏遠地區及社會資源較匱乏的孩童實現心願。今年活動走訪屏東縣古華國小、楓林國小及楓港國小，為近200名孩童提供所需的物資及資源完成圓夢禮物，幫助孩童築起逐夢的橋樑。

陽信銀行長期支持多個具代表性的體育團隊與賽事，以實際行動支持台灣體育活動，首次參與教育部體育署「體育推手獎」即榮獲「贊助類-金質獎」肯定，不僅協助運動員創造更多成長機會，亦為致力提升國內體育競爭力，推動台灣體壇持續向前邁進。