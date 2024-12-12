今年金融評議案件攀高 全年可能突破5,000件

後疫情時代，金融紛爭反增。據金融評議中心統計，今年前三季金融評議案件達4,200件，年增36%，估全年將破5,000件的史上新高，評議中心董事長杜怡靜昨（11）日說，即便評議案件達顛峰，但仍維持八成高結案率，已無疫情期間塞車情況。

據統計，在扣除防疫險後的一般金融評議案件，2022年是3,372件、2023年拉高到4,349件，年增29%，今年全年估破5,000件寫新高，在2022年疫情前，年均遠低於3,000件來看，顯示疫情後，評議案件反往上揚。

為何防疫保單爭議遠離，評議件數卻飆高？評議中心總經理羅俊瑋認為有三大原因，一、民眾維護自身權益的意識高漲，二、評議中心成立了近13年，已讓外界知悉有爭取權益管道，三、評議結果多以保障民眾權益為主，增加民眾信賴度。

評議案件增加，加重了評議中心的結案壓力。依規定，金融爭議進入評議後，需在三個月內結案，最多延長一次二個月，等於所有評議案件都得在最晚五個月內作出決議。

依金融消費者保護法規定，對金融消費爭議案件強制賠付門檻，一般投資型商品是120萬元，非投資型商品則是12萬元。

知情人士坦言，有些民眾會「拆件」申訴，如三張投資型保單、共300萬元，就拆分三張、每張以100萬元來申請評議，等於每張都在賠付門檻內。