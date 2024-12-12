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華銀數位轉型獲殊榮

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
華南銀行榮獲2024 IT Matters Awards「IT Matters數位轉型獎」殊榮，由數位發展部部長黃彥男（左）頒獎，華南銀行副總經理陳晞涵（右）代表出席受獎。 華南銀行／提供
華南銀行榮獲2024 IT Matters Awards「IT Matters數位轉型獎」殊榮，由數位發展部部長黃彥男（左）頒獎，華南銀行副總經理陳晞涵（右）代表出席受獎。 華南銀行／提供

華南銀行推動數位轉型，近期再創佳績，榮獲IMA資訊經理人協會「第二屆IT Matters Awards」競賽「IT Matters數位轉型獎」殊榮，由華南銀行副總經理陳晞涵代表受獎。本屆競賽逾200組參賽團隊角逐六大類獎項，其中金融機構僅四家獲獎，彰顯華南銀行在數位轉型發揮資訊科技能力的成就，也實踐攜手全體員工落實數位轉型的決心。

在數位轉型過程中，華南銀行首先提升對IT資源投入，建置「開發安全維運整合平台」建立應用程式軟體開發持續整合與交付自動化流程，透過自動化流程循環持續交付，加速軟體品質及生產效率，在今年已導入15套系統。而透過實施資訊AO、業務BA精進計畫，與外包人力投入開發，提高開發人員產能及互通性。

為提升客戶服務體驗，華南銀行強化資訊架構，著重於優化華南銀行+APP，建置「數位通路滿意度調查表」、「ETF專區」、「網路投保專區」微前端功能。同時，於個金產品整合申請平台優化線上申請流程，讓客戶在申請信貸、信用卡時，更加簡便快捷。此外，為確保資訊系統穩定運行，華銀建置維運暨監控平台，透過客製化儀表板和即時告警功能，掌握應用系統關鍵資訊，以迅速處理問題提升使用者體驗。

數據應用方面，華南銀行建構數據中台架構與資料科學家工作平台，強化資料應用與分析領域，透過模型分析與運算，提升客群經營效率。並將其應用於業務場景，建置全通路行銷成效追蹤平台，進一步提高全通路行銷效率，打造個人化行銷溝通渠道，讓客戶獲得更符合需求的服務。

另為促進敏捷開發能力，華南銀行建立跨職能協作的數位工場，並導入生成式AI試行，提升業務效率，也大幅改善客戶體驗。未來，華南銀行將持續聚焦以客戶為中心的營運模式轉型，致力於結合線上、線下優質服務融入客戶日常生活，實踐全生命周期個人化經營，讓客戶享有更高效的金融服務。

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