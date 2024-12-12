中信「點燃生命之火」點燈

第40屆「點燃生命之火」全民愛心募款運動已正式開跑。並在昨（11）日舉辦點燈儀式，呼籲社會大眾關心偏鄉弱勢孩童的生活困境。當年受「點燃生命之火」資助的對象，如今已成為名校大學高材生，特地現身表達感謝，中國信託慈善基金會董事長辜仲諒看到孩子的改變，特別感謝社會大眾支持，讓偏鄉孩子們有勇氣、有自信、更能勇敢追逐夢想。

過去39年來，「點燃生命之火」透過善款已幫助近72萬名孩童改善教育與生活困境。但根據最新官方數據，台灣家庭財富差距擴大到近67倍，突顯偏鄉家庭的經濟問題仍需要關注。因此「點燃生命之火」今年電視廣告特以「感謝」為主題，感謝捐款人長久以來支持，並呼籲社會大眾持續用具體行動，讓偏鄉弱勢孩童有飯吃、有書讀、有人陪伴，甚至圓夢打棒球。

曾經受助的劉奕妤，是阿嬤獨自拉拔長大，昨天她現身感謝「點燃生命之火」扶助，如今她順利升上大二，還經常回社區幫忙。另外一位「回娘家」的楊鈞，因為加入計畫，打開人生視野，更學會不放棄，現在已是台大高材生，未來希望幫助更多孩子。今年代表台灣贏得U15世界盃棒球賽銅牌的林崴說，計畫扶助的不只是物資，更讓他懂得感謝與珍惜。

此外，台北市社子國小棒球隊與彰化縣大湖社區本屆受贈代表，現場帶來精彩的熱血戰舞與客家歌謠，中信慈善基金會董事長辜仲諒表示，「『點燃生命之火』希望集結大眾力量，徹底根本解決台灣社會問題，一起幫助、陪伴偏鄉孩子，直到他們能自己站穩，感謝社會大眾支持，讓孩子有自信、勇氣，然後勇敢追夢。」

今年中國信託商業銀行拋磚引玉、捐出200萬元。活動最後來賓們共同點亮位於南港中國信託金融園區三重世貿公園的「閃耀40點燃生命之火聖誕樹」，為偏鄉孩童傳遞幸福。

第40屆「點燃生命之火」由中信慈善基金會發起、中信銀行主辦，即日起至2025年1月24日止，民眾可上中信慈善基金會官網捐款，或至中信銀行全台154家分行臨櫃捐款，或透過全台逾7,000台ATM「愛心捐款」鍵捐款，中信銀行用戶亦可利用中國信託行動銀行App轉帳捐款。慶祝中信卡50周年，使用中信卡單筆捐款滿1,000元可兌換超商美式咖啡一杯。