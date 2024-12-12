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壽險挺微型保險 達成率92%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

為守護弱勢民眾，各大保險業者積極響應政府推動微型保險，截至今年10月底，整體壽險達成率已突破92%，其中，凱基人壽、台灣人壽、南山人壽、中華郵政四家壽險達成率皆超過100%。整體有效契約人數，達到66.2萬人。

壽險公司設定2024年要完成1億1,923萬元微型保單保費目標，據壽險公會統計，截至10月底，微型保險有效契約人數達66.2萬人，總保額2,028.7億元，總保費收入1億990萬元，總達成率由大幅攀升為92.17%，力拚年底達標。

進一步觀察微型保險壽險業目標達成率，15家公司設定今年要完成1億1,923萬元微型保單保費目標，目前已達標的壽險公司有凱基人壽、台灣人壽、南山人壽、中華郵政，達成率分別為168.25%、128.29%、123.23%、119.33%，其他包含富邦人壽 、元大人壽、全球人壽 、國泰人壽、新光人壽目標達成率皆在七成以上。

另以微型保險有效契約人數來看，截至10月底，國泰人壽以16.8萬人占最多、提供約577.8億元的保障，之後依序為南山人壽約有11.2萬人、保額約337.8億元，凱基人壽則有10.2萬人、保額達305.6億元。而台灣人壽、新光人壽、富邦人壽有效契約人數分別有7.2萬人、7萬人、6.9萬人。

凱基人壽 壽險公司 微型保險

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