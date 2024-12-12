新台幣活儲高利 喊到10% 聯邦銀推1個月期最優方案

年關將近，民眾資金進出與需求量逐漸增加，想要在資金調度期間仍有機會多賺點利息，又不想被綁住，銀行推出的新台幣高利活儲專案，最高利率上看10%，提供更多好康選擇，幫助民眾短期間內獲得高於活存數倍甚至優於定存的利息收益，盡早展開年終獎金理財規劃。

又到歲末年終時節，再加上明年1月底就是農曆新年，許多公司行號開始吃尾牙，小資族、上班族或個人商戶、SOHO族也開始倒數年終獎金入帳或年關資金進出調度，為新年假期出遊規劃，或者新年度的投資理財布局先行部署。由於高利定存利率雖好但都要綁定1個月到數月不等，提前解約利息打折，相較之下，高利活儲更為機動靈活，不失為年關時節理財優選。

銀行新台幣高利活儲概況

目前銀行牌告新台幣活儲利率約在0.6%到0.88%之間，而包括聯邦（2838）、王道、安泰、遠東、凱基等，高利活儲專案的利率則是1%多到最高10%、8.8%不等，是牌告利率的數倍甚至十倍以上，相較於牌告1年期台幣定存利率，也是高出倍數以上。

聯邦銀數位帳戶與王道銀，都針對新開戶提供超高利率的高利活儲優惠，聯邦銀NewNewBank的新台幣高利活儲，提供新開戶號稱史上最高的新台幣10萬元存款額度內享10%活儲利息的優惠，限享1個月，只要新開戶並完成線上填寫財富管理KYC（風險承受度分析）」，就可享有，活動期限跨越年關到2025年1月下旬，剛好在農曆年連假之前，方便年關資金周轉利用。

王道銀款待新戶，只要開戶存錢就可享5萬元內活儲優利8.8%，完成任務另有回饋金。遠東銀Bankee社群銀行則是在原就提供社群圈存款達到一定額度享500萬元額度內2.6%優惠活儲利率外，新推推薦好友開戶享6個月內5萬元額度內享2.6%方案。

凱基銀數位帳戶則是新戶完成任務享5萬元內活儲優利3.405%，安泰銀則是採階梯優利模式，依照存款金額不同提供不等優利，最高存款在20萬元以上、200萬元以下有1.05%優利，20萬元以下以及200萬元以上的資金，則是提供0.825%優利。雖然利率沒有到3%、甚至8%、10%那麼高，但安泰銀的適用金額較大、期間也非短期快閃，存戶收高息可以更長、累積金額更多。