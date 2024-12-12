台彩表揚148位績優經銷商

台灣彩券公司昨天在全國舉辦四場「二○二四年公益彩券績優經銷商表揚大會」，表揚一四八位電腦型及立即型彩券績優經銷商。

台彩公司董事長黃志宜表示，今年是第五屆公益彩券發行首年，全國公益彩券經銷商已超過六萬七千人，自第三屆起累積至今的彩券盈餘高達四九三六點五九億元，台彩將持續發揚公益彩券的精神，讓善的循環源源不絕。

黃志宜、台彩總經理謝志宏昨出席彩券績優經銷商表揚大會台北場，主管機關代表財政部國庫署署長陳柏誠，及六大彩券工（公）協會代表也親臨現場。陳柏誠致詞指出，他要感謝中信銀及台彩公司經營團隊多年來致力於彩券市場的穩健成長，除了提供經銷商穩定收入，對挹注社會福利財源也有很大幫助，更要感謝經銷商的努力與支持。

黃志宜說，從第三屆台彩接手彩券發行業務以來，財政部持續指導台彩，業績因此穩定成長；展望未來，台彩仍要和經銷商夥伴營造好的經營環境，創造彩券盈餘，挹注更多社福支出，祝福經銷商業績長紅，讓好事持續在台灣發生。

對於台彩今年的業績，黃志宜表示，統計到十一月底，電腦型和立即型彩券的銷售成績為一四二五點八億元，不但超過去年同期的一三六九點六億元，也已接近去年全年業績一四二六億元。他說，樂觀看待今年業績可望創史上新高。

黃志宜表示，自第三屆起累積至今的彩券盈餘已高達四九三六點五九億元，去年單年度公益彩券盈餘更創新高、達三五四點三六億元。