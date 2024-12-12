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台幣波動大 央行約談壽險

經濟日報／ 記者楊筱筠廖珮君／台北報導
新台幣匯率波動大，傳出中央銀行近期邀集多家大型壽險公司。聯合報系資料照
新台幣匯率波動大，傳出中央銀行近期邀集多家大型壽險公司。聯合報系資料照

台幣匯率波動大，傳出中央銀行近期邀集多家大型壽險公司，了解業者海外投資避險工具選擇、美國聯準會升息循環與降息循環採行的避險策略變化，以及2022年聯準會升息以來匯兌損益及避險成本等情況。

市場解讀，央行此舉應是為了下周即將召開理監事會議，找出近期新台幣匯率大幅波動的原因，由於時間敏感，引起市場關注。不過央行昨（11）日回應，因下周將召開理監事會議，目前是緘默期，無法對外回應。

新台幣昨日貶值7分，收32.51元，探逾一周新低，總成交量15.78億美元，外資全日淨匯出逾3億美元。新台幣9月升2.89角或0.9％，不過10月及11月受到美國總統大選及市場避險情緒影響拉升美元指數，新台幣分別貶值1.1％與1.3％。

路透報導，兩位消息人士昨日透露，央行近期邀集大型壽險公司，了解業界針對海外投資的避險工具選擇；消息人士指出，近期新台幣匯率波動幅度相當大，金管會也推出外匯價格準備金新制，央行希望了解業界如何選擇避險工具，以及是否申請適用外準金新制。

根據金管會資訊，目前已有友邦人壽申請適用外準金新制，凱基人壽也已在申請行列。至於外準金新制是否影響新台幣匯率，壽險業主管昨日表示，外準金新制是協助業者減少依賴傳統避險工具，降低避險成本，與穩定新台幣匯率無關。

消息人士也表示，外準金新制已推出，有些壽險採用新制，有的還沒，央行也想了解業者避險策略考量。

台幣匯率 壽險公司 新台幣

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