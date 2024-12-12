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國泰金展望金融情勢 利率不動 不再推房市管制

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
國泰金控（2882）昨（11）日舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。聯合報系資料照
國泰金控（2882）昨（11）日舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會。聯合報系資料照

國泰金控（2882）昨（11）日舉行第4季台灣「經濟氣候暨金融情勢」展望發表會，上修今年經濟成長率，由前次3.7%上修至4.1%，明年預估值維持2.8%不變，國泰台大產學合作計畫主持人徐之強預期，央行下周的第4季理監事會議將維持利率不變，且不會再推出新的房市信用管制措施。

對台灣2025年景氣，國泰金預測，明年第1季經濟氣候由朗（景氣穩定）轉陰（景氣轉弱），機率60%以上，2025年經濟成長率預估值維持2.8%不變，但下修預測區間至1.6%到3.6%。

徐之強解釋，「川普是明年全球經濟最大變數」，雖然AI趨勢帶動電子業需求，以及相應投資持續復甦，景氣動能仍有較佳表現，但川普新政府後續政策作為，將使經濟成長逐漸轉為低檔震盪，市場關注川普2.0進展，金融市場恐隨之波動。

國泰金投資長程淑芬認為，明年上半年經濟情勢沒有太大風險，台股相對仍有吸引力，下半年必須觀望地緣政治。

國泰金控 川普 景氣

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