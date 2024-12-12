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國泰人壽創造穩定收益 接軌IFRS 17

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導

國泰人壽昨（11）日與沃旭能源簽署協議，國泰人壽表示，此次總投資金額達533億元，由於該案可以創造長期穩定收益，有利於接軌IFRS 17的資產管理需求；另外，基於該風場正在興建中，今年不會認列在財報中，後續必須等風場運作後，才會有認列收益的相關進度。

國泰人壽總投資金額533億元，主要涵蓋有二。第一，為10月公告內容，以不超過273.2億元，支付股權買賣合約所約定的收購對價金額，取得五成大彰化西北離岸風場股權；第二，依照五成股權比例，涵蓋大彰化西北離岸風場的五成興建費用。國泰金、富邦人壽兩大壽險業近期不約而同將版圖擴展到再生能源。

國泰人壽 壽險業

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