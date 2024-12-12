533億 國壽投資風電大進擊…取得沃旭能源彰化風場50%股權

沃旭能源昨（11）日宣布與國泰人壽簽署協議，由國泰人壽及其子公司國泰風能控股公司，投資取得583千瓩（MW）大彰化西北離岸風場50%股權，沃旭能源繼續持有該風場50%股權。這次交易金額達533億元，創下迄今國內壽險業者參與離岸風電之最高紀錄。

此案也是首個獲得「國家融資保證中心」參與並提供融資保證的離岸風場專案。

國泰人壽總經理劉上旗表示，此次投資體現了國泰人壽支持政府推動再生能源轉型的承諾，同時也符合保險業追求穩定長期回報的投資目標。

大彰化西北離岸風場為沃旭能源目前正在建置中的大彰化西南第二階段及西北離岸風場（合計建置容量920 MW）之一，預計於2025年底建置完成。

沃旭表示，這次協議總金額包括新投資人出資取得大彰化西北離岸風場專案公司50%股權，以及在風場統包合約下，新投資人承諾支付風場建造支出50%費用。總金額約新台幣533億元 （約為丹麥克朗116億元），預計於2024及2025年支付。本項合資案已經獲得所有主管機關核准，雙方簽約後將於2024年底完成交易。

根據雙方協議，沃旭能源將依據風場設計、採購及施工統包契約（Engineering, procurement, construction contract），全權負責執行大彰化西北離岸風場之整體興建工程。未來沃旭能源也將透過位於台中港的運維中心，負責該風場長期營運與維護作業，確保風場效能。

沃旭指出，國泰人壽及其子公司國泰風能控股公司透過專案融資取得收購大彰化西北離岸風場50%股權以及專案資金需求，此案由滙豐(台灣)商業銀行擔任國際財務顧問以及中國信託商業銀行擔任本土財務顧問，專案融資部分由15家外國和本地銀行提供。

國泰人壽為國泰金融控股之子公司，國泰金控（2882）旗下的國泰永續私募股權基金也是大彰化東南離岸風場的共同投資人之一。

沃旭能源亞太區總裁古沛明表示，沃旭歡迎國泰人壽這樣實力堅強的在地夥伴成為大彰化西北離岸風場投資人，這也創下台灣壽險公司迄今投資離岸風場的最大規模。