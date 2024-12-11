沒了防疫險、為何金融評議案件反飆升？三大關鍵原因曝光

後疫情時代，金融紛爭反增。據金融評議中心統計，今年前三季金融評議案件達4,200件，年增36%，估全年將破5000件的史上新高，評議中心董事長杜怡靜說，即便評議案件達顛峰，但仍維持8成的高結案率，已無疫情期間塞車情況。

據統計，在扣除防疫險後的一般金融評議案件，2022年是3,372件、2023年拉高到4,349件，年增29%，今(2024)年全年估破5,000件寫新高，在2022年疫情前，年均遠低於3000件來看，顯示疫情後，評議案件反往上揚。

為何防疫保單爭議遠離，評議件數卻飆高？評議中心總經理羅俊瑋認為有三大原因，一、民眾維護自身權益的意識高漲，二、評議中心成立了近13年，已讓外界知悉有爭取權益管道，三、評議結果多以保障民眾權益為主，增加民眾信賴度。

評議案件增加，加重了評議中心的結案壓力。依規定，金融爭議進入評議後，需在3個月內結案，最多延長一次2個月，等於所有評議案件都得在最晚5個月內作出決議。

依金融消費者保護法規定，對金融消費爭議案件強制賠付門檻，一般投資型商品是120萬元，非投資型商品則是12萬元。

知情人士坦言，有些民眾會「拆件」申訴，如三張投資型保單、共300萬元，就拆分三張、每張以100萬元來申請評議，等於每張都在賠付門檻內。

又或是同一種商品，民眾每次申請評議項目不同，這次是主張業者沒做KYC（認識你客戶），下一次就主張不符合KYP（商品適格性），這些都讓業者和評議中心疲於奔命。

據統計顯示，今年前三季整體評議案件中，仍以保險類爭議占八成最多，其中以保單理賠、業務招攬爭議居前二大，評議中心認為是與國人投保率較高有關。

進一步以年齡來看，逾70歲申請評議占比從2019年約占18%，到2023年降到9%，顯示金融業對高齡消費保護措施已見成效。到2024年統計，申請評議最高是60年次、約50歲者占了22%最高，其次是50年次、約60歲占20%次之。

杜怡靜說，評議中心將積極開展國際交流，希望與新加坡簽署合作備忘錄，加強資訊交流與合作，也將持續關注日本、南韓等國的金融發展趨勢，學習其成功經驗。

她說，透過國際交流，評議中心可學習各國經驗，提升自身服務，同時也能向國際社會展現台灣的金融發展成果。