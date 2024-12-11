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台新證券獲TCSA永續報告書獎銀獎 、反詐騙評鑑傑出獎等多項肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

台新證券秉持減碳行動從自身開始的理念，主動揭露各項永續成果，首度發布2023年永續報告書，更榮獲由台灣永續能源研究基金會舉辦的第17屆台灣企業永續獎（TCSA）肯定，獲頒「永續報告書銀獎」。

台新證券積極推廣數位金融服務減少紙張用量，同時鼓勵員工一起響應綠色通勤，更攜手客戶、合作夥伴為永續未來共同努力。

不僅如此，台新證券亦致力投身社會公益，落實普惠金融及體育推動，秉持「認真•永續」的企業精神挹注資源，全力推動臺灣運動產業發展，自2021年起積極投入各項運動賽事及體育活動贊助。

例如台新女子路跑、中華職棒味全龍及職籃臺北台新戰神，因而榮獲教育部體育署頒發第16屆體育推手獎「贊助類-銅質獎」，台新證券期盼，以企業力量能逐步發揮拋磚引玉效果，為社會帶來良好的影響力及社會價值。

面對近年猖獗的金融詐騙，台新證券持續落實反詐騙行動，透過不定期發送電子郵件及營業員的關懷宣導，提醒客戶應提高警覺心，增強防詐免疫力，2024年11月甫獲得臺灣證券交易所頒發的113年度證券商反詐騙評鑑「傑出獎」肯定。

台新證券近期更主動加入證交所推行的「5D反詐 舞力鬥陣」傳唱活動，透過有趣的歌詞、配樂並搭配同仁生動的舞蹈，將5D反詐「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」的內容深植人心，期盼發揮企業力量，攜手各界共同防範金融詐騙，為守護客戶財產安全盡一份力。

台新 詐騙 體育

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