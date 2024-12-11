快訊

警巡邏見偽造車牌 車主竟是台南2線3星警官

北台灣冷吱吱…2階段降溫開始 「最凍時間點」曝光恐剩10度

群益證獲臺北市職場性別平等認證 「金質獎」、「創意獎」肯定

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

群益金鼎證券（6005）今年首次參加臺北市「職場性別平等認證」，獲頒「金質獎」、「創意獎」殊榮，顯示用人唯才，向內外部推動性別平等意識，提供「家庭照顧假」、「彈性工時」、「生育補助」等照顧措施得到肯定。

群益金鼎證券在職場性別平等推動方面榮獲「金質獎」，用人唯才，選、育、留、用皆不以性別為考量。公司中、高階主管性別比例相當，員工性別薪資差距比僅0.02%，顯示公司用人注重能力而非性別等條件。

此外，群益金鼎證券也提供雲端E-Learning平台，推動性別平等及性騷擾防治教育，並將多元性別議題納入教材，提醒同仁勿揭露性別資訊、尊重個人性別隱私。

在「創意獎」方面，群益金鼎證券提供「人工生孕關懷假」、「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」等福利措施，「媽媽關懷包」內容物兼具「時效性」、「實用性」、「安全性」的常用物品，包含後背包、真空保溫瓶、學習水杯、奶瓶、奶粉盒、濕紙巾、奶嘴、洗澡巾、手帕、三角巾圍兜、孕婦胸章。

為兼顧家庭照顧、工作與生活間的平衡，家庭照顧假增加至「14天」外，員工有接送照顧子女的需求，可以申請彈性調整上班時間；同仁懷孕期間，單位內如有較為輕便且能夠勝任的工作，也可申職務調整。

集團聯合職工福利委員會提供「結婚」、「生育」補助，如有戶政登記、婚禮宴客、蜜月安排等需求，亦可彈性安排婚假假期，無須一次請畢。

此外，福委會每年提供高額的旅遊補助金、公司也不定期舉辦運動會、家庭日等活動，歡迎同仁邀請眷屬共襄盛舉。

群益金鼎證券深耕ESG重視多元共榮，對內推動各項性別平等的措施，對外的場合如尾牙、金鷹獎頒獎典禮，透過高階主管、董事、眷屬的積極響應與支持，傳遞「性別平權」、「人權至上」及「多元共融」的理念，發揮金融業在社會中的影響力。

生育補助 群益

延伸閱讀

高雄工務局獲12座工程金質獎 林欽榮鼓勵工程品質創新

花蓮推軸帶農業旅遊 3示範線結合地方特色與文化

全民權證／台燿 押價內外10%

台南榮家新建工程 獲金質獎優良工程肯定

相關新聞

凱基人壽再度榮獲「TCSA 台灣企業永續獎」肯定

凱基金控（2883）旗下凱基人壽永續治理績效卓著，再度蟬聯2024 TCSA台灣企業永續獎的「永續報告－金融及保險業組白...

新光銀行榮獲「Buying Power採購獎」首獎肯定

新光金控（2888）子公司新光銀行在推動企業永續與社會共融的努力再次獲得肯定，今年於「Buying Power採購獎」中...

中信銀行董事長陳佳文榮膺「永續傑出人物獎」 展現永續經營決心

中國信託金融控股公司積極落實ESG（Environmental, Social, Governance）永續作為，上（1...

永續企業新典範 新光再獲TCSA五項大獎

由台灣永續能源研究基金會所主辦的2024年台灣企業永續獎(TCSA)於11日舉行永續綜合績效頒獎典禮。新光金控（2888...

華南銀行榮獲「IT Matters 數位轉型獎」肯定

華南銀行推動數位轉型，近期再創佳績，榮獲IMA資訊經理人協會「第二屆IT Matters Awards」競賽「IT Ma...

統一證券獲「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎

統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎。今年度永續綜合績效與永續報告書表現皆更上一層樓，分別獲「台灣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。