群益證獲臺北市職場性別平等認證 「金質獎」、「創意獎」肯定

群益金鼎證券（6005）今年首次參加臺北市「職場性別平等認證」，獲頒「金質獎」、「創意獎」殊榮，顯示用人唯才，向內外部推動性別平等意識，提供「家庭照顧假」、「彈性工時」、「生育補助」等照顧措施得到肯定。

群益金鼎證券在職場性別平等推動方面榮獲「金質獎」，用人唯才，選、育、留、用皆不以性別為考量。公司中、高階主管性別比例相當，員工性別薪資差距比僅0.02%，顯示公司用人注重能力而非性別等條件。

此外，群益金鼎證券也提供雲端E-Learning平台，推動性別平等及性騷擾防治教育，並將多元性別議題納入教材，提醒同仁勿揭露性別資訊、尊重個人性別隱私。

在「創意獎」方面，群益金鼎證券提供「人工生孕關懷假」、「媽媽關懷包」及「孕婦安全識別標誌」等福利措施，「媽媽關懷包」內容物兼具「時效性」、「實用性」、「安全性」的常用物品，包含後背包、真空保溫瓶、學習水杯、奶瓶、奶粉盒、濕紙巾、奶嘴、洗澡巾、手帕、三角巾圍兜、孕婦胸章。

為兼顧家庭照顧、工作與生活間的平衡，家庭照顧假增加至「14天」外，員工有接送照顧子女的需求，可以申請彈性調整上班時間；同仁懷孕期間，單位內如有較為輕便且能夠勝任的工作，也可申職務調整。

集團聯合職工福利委員會提供「結婚」、「生育」補助，如有戶政登記、婚禮宴客、蜜月安排等需求，亦可彈性安排婚假假期，無須一次請畢。

此外，福委會每年提供高額的旅遊補助金、公司也不定期舉辦運動會、家庭日等活動，歡迎同仁邀請眷屬共襄盛舉。

群益金鼎證券深耕ESG重視多元共榮，對內推動各項性別平等的措施，對外的場合如尾牙、金鷹獎頒獎典禮，透過高階主管、董事、眷屬的積極響應與支持，傳遞「性別平權」、「人權至上」及「多元共融」的理念，發揮金融業在社會中的影響力。