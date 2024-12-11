合庫 摘台灣企業永續獎雙殊榮

合庫以企業永續、環境永續、社會永續為願景，將ESG結合本業之永續金融，以RISE-Resilience建構韌性經營、Inclusion領航永續金融、Synergy創造多元共融、Enrichment豐富環境共好為策略主軸，聚焦發展方向，加強目標推動。

因應國際永續趨勢，合庫訂定永續經營、永續金融政策與永續發展實務守則，作為掌握ESG風險與機會的最高指導原則，並將SDGs及ESG因子納入營運方針，持續精進永續策略與目標及積極遵循國際永續金融框架，除為台灣首家以金控名義簽署赤道原則的金融機構外，更是首家通過SBTi中期減碳目標審查的公股金控，以科學性的方法偕同投融資客戶邁向淨零，於今年首次入選台灣百大永續典範企業。

永續報告書為企業向利害關係人傳達永續理念的主要方式之一，合庫每年依循GRI、SASB、TCFD、TNFD等國際準則編製，提高永續資訊透明度。合庫永續報告書依循GRI之基礎、一般揭露與重大性議題等三大面向編製，參考SASB行業指標，揭露資訊安全、金融包容性及能力建構，將ESG因子納入授信風險評估、商業道德及系統風險管理等主題資訊，依循TCFD之治理、策略、風險管理、指標與目標四大架構，強化氣候相關風險與機會之辨識、衡量、監控及報導，更遵照TNFD建議，運用ENCORE工具分析評估投融資組合，對自然資源的依賴性與影響性。合庫透過永續報告書與利害關係人維持良好溝通，持續精進永續作為，追求經濟、環境及社會共融，此次榮獲永續報告之最高殊榮白金獎。