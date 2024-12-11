新光銀行榮獲「Buying Power採購獎」首獎肯定

新光金控（2888）子公司新光銀行在推動企業永續與社會共融的努力再次獲得肯定，今年於「Buying Power採購獎」中榮獲首獎殊榮，成為金融業實踐社會責任的卓越典範。

新光銀行今年度與彤鳥社會企業、友感體驗設計及仁大資訊股份有限公司等社會企業合作，聚焦身心障礙者的金融教育、詐騙宣導與自主能力培養。新光銀行長期攜手仁大資訊股份有限公司，添購綠能環保軟硬體設備，積極落實節能減碳的企業責任。透過運用高效能的環保設施與數位化解決方案，進一步優化營運流程，不僅降低能源消耗，亦大幅減少碳排放，展現對永續發展的承諾。同時，此舉亦為提升金融科技的應用注入綠色創新，助力實現低碳轉型。

此外，新光銀行特別與友感體驗設計公司合作，開發以防詐教育為主題的「防詐鑑識家」桌遊，結合情境模擬與互動設計，幫助民眾尤其是高齡族群學習辨識詐騙手法，提升詐騙防範意識，強化金融安全。同時，與彤鳥社會企業推出「財富流」桌遊體驗，聚焦傳承與財富規劃，幫助身心障礙者掌握資產分配與長期規劃，促進家庭財務穩健。

新光銀行針對身心障礙者及高齡族群金融教育的努力，成功縮小弱勢族群的金融知識落差，並提升其自主理財的能力，展現銀行作為金融服務提供者的責任與承諾。

新光銀行表示，未來將秉持「低碳、創新、共好」的企業永續核心價值，持續連結聯合國永續發展目標（SDGs），推動普惠金融，縮減弱勢族群的金融差距。透過與彤鳥社會企業、仁大資訊股份有限公司、友感體驗設計公司及其他多方利害關係人的合作，共同擴大社會影響力，創造更美好的社會。

新光銀行將繼續實現「讓金融服務無障礙」的願景，為更多弱勢族群提供更全面、更公平的金融支持，共創多元共好的永續未來。