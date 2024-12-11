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永續企業新典範 新光再獲TCSA五項大獎

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光金控再度榮獲TCSA五項大獎，由環境部彭啟明部長(左)頒獎，新光金控總經理陳恩光(右)代表受獎。新光金控／提供
新光金控再度榮獲TCSA五項大獎，由環境部彭啟明部長(左)頒獎，新光金控總經理陳恩光(右)代表受獎。新光金控／提供

由台灣永續能源研究基金會所主辦的2024年台灣企業永續獎(TCSA)於11日舉行永續綜合績效頒獎典禮。新光金控（2888）暨子公司於本次評比合計獲得5項大獎。在綜合績效獎項，新光金控榮獲「台灣100大永續典範企業獎」、子公司新光人壽獲「台灣永續企業績優獎」；永續報告書獎項，新光金控及新光人壽分別蟬聯金融與保險業「白金級」及「金級」殊榮，新光銀行由去年度的銀級提升至「金級」。

新光金控日前甫於MSCI ESG 評級中，獲得最高評級AAA佳績，今日再於國內指標性永續評比斬獲佳績，新光金控總經理陳恩光表示，為提升企業永續績效及資訊揭露透明度，新光積極落實公司治理，持續與不同利害關係人溝通，透過雙重重大性鑑別及永續影響力評價，辨識對組織營運或永續發展產生正向及負向的衝擊，以一致化的貨幣語言，透明地呈現對公司營運直接或間接創造的價值與衍生的機會與風險。未來也將以核心本業出發，透過投融資業務發揮影響力，驅動產業進行永續轉型，創造永續金融的正面影響力。

新光金控自2012年出版首本企業社會責任報告書後，持續參考國際趨勢提升其對外揭露標準與品質，不僅領先金管會「上市櫃公司永續發展路徑圖」所要求時程，於2018年即完成金控及子公司全據點之溫室氣體盤查與揭露，近年更依循氣候相關財務揭露(TCFD)、永續會計準則(SASB)等國際永續相關揭露框架提供投資人關注資訊，並成為自然相關財務揭露(TNFD)首批導入者。今年更將自然相關議題納入報告書揭露範疇，預計於年底發行氣候暨自然相關財務揭露報告書。

為打造永續發展藍圖，新光金控以「低碳、創新、共好」為核心價值，藉由整合旗下子公司資源，提升永續經營綜效；以國際標準建立管理制度，強化風險管理；從顧客需求出發，靈活運用數位科技，提供便捷友善的金融服務；為員工打造性別友善職場，貼心福利；攜手企業志工投入公益行動，回饋社會，向「成為最信賴的金融夥伴」的企業永續願景邁進。

未來，新光將持續發揮金融核心職能，將金融與永續發展深度融合，加速產業邁向低碳、包容性經濟轉型，為未來的繁榮奠定堅實基礎。

新光人壽 新光金控

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