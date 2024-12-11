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元富證券獲《IT Matters Awards》數位轉型獎 用先進科技驅動服務創新

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

新光金控旗下元富證券11日宣布，在第二屆「IT Matters Awards」中獲「數位轉型獎」，顯示元富證券成功運用先進科技驅動數位服務創新，推動業務全面升級，今日頒獎典禮由元富證券數位金融部副總經理簡銘宏代表受獎。

元富證券表示，近年積極運用科技賦能，持續提升數位服務效能並優化客戶體驗，在開戶服務方面，攜手新光銀行，推出「OU好富投」銀證開戶服務，實現一次申辦即可同步開立銀行、證券、複委託帳戶及信用卡，大幅提升投資生態圈服務的滲透率，為客戶帶來更便捷的金融服務體驗。

在數位平台創新領域，元富自建「好富投APP」屢獲多項獎項，並持續推出符合市場需求的創新功能，如獨家推出「一鍵策略當沖」、「ESG主題選股」、「個人庫存ESG評鑑」以及「15秒速配主題存股」等功能，不僅滿足客戶多樣化的需求，亦全面提升操作體驗，迄今已取得經濟部智慧財產局核准的12項新型及設計專利，展現元富證券在數位創新領域的深厚實力。

除了在客戶體驗上的創新突破，元富證券也積極擴大科技應用，建立了完善的數據價值模組，通過數據軌跡分析與自動化機器學習（AutoML）技術，深入挖掘客戶行為模式，實現精準行銷與風險評估，大幅提升業務管理與決策效率。此外，元富證券響應全球永續發展趨勢，落實綠色營運理念，推動開戶無紙化與簽核數位化，將數位技術與永續目標結合，為金融業的數位轉型作出實質貢獻。

ESG 元富 新光金控

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