統一證券獲「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎

統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎。今年度永續綜合績效與永續報告書表現皆更上一層樓，分別獲「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告書-白金獎」肯定，為唯一榮獲此殊榮之獨立證券商。

TCSA台灣企業永續獎由財團法人台灣永續能源研究基金會自2008年起舉辦，迄今已邁入第17年，旨在倡議企業社會責任理念、鼓勵台灣各界全面性關注企業社會責任與永續議題，累計參獎企業家數達882家，今年邀請392位知名專家學者共同評選，與聯合國「永續發展目標（SDGs）」連結，選出績優企業。

統一證券在創造經濟價值與追求企業成長的同時，深耕ESG各構面的議題，秉持「You care,We act!」永續發展理念，持續與利害關係人溝通，並以貼心服務、職涯發展、社會責任、幸福共榮作為永續發展四大政策「CORE」，將聯合國永續發展目標SDGs落實執行於ESG各領域，發揮企業永續發展價值。

今年更晉級榮獲「台灣百大永續典範企業獎」，永續績效深獲肯定。在公司治理面，設有完善健全的董事會監理制度及多元的功能性委員會，並落實執行責任投資與盡職治理。社會共融面，協助員工提升工作職能及數位轉型能力，打造健康安全職場以及勞資友善溝通企業，並深耕金融教育，推廣正確投資理財觀念，長期投入資源支持公益團體。環境保護面，持續進行作業流程e化，2023年擴大溫室氣體排放查證範圍，納入分公司及在台子公司，並採購電證合一之綠電，積極打造環保樂活綠色企業。

統一證券已連續15年出版永續報告書，除持續遵循GRI準則、SASB投資銀行與經紀商準則及TCFD氣候相關財務揭露框架等國際準則編製報告書，並依據碳核算金融聯盟（PCAF）方法學，進行範疇三財務碳盤查，持續強化統一證券永續資訊揭露品質，並已連續四年獲企業永續報告類-金獎，今年度更獲「永續報告書-白金獎」最高肯定。

未來，統一證券將持續依循主管機關政策推動ESG，健全永續發展治理架構，以實際行動回應利害關係人期待，落實企業社會責任，追求環境、社會與公司治理的永續性，期許將永續經營的精神融入公司的營運與服務，為金融市場推動永續發揮正向影響力。