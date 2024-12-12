2025日、韓旅遊刷哪張卡？3大信用卡組織最新優惠回饋一次看

2025行事曆新頁逐漸逼近，三大國際信用卡組織——Visa、Mastercard、JCB紛紛升級服務，聚焦台灣最熱衷的旅遊與消費需求，最新出爐的亮點有哪些？除了東京、首爾的全面性刷卡優惠，其他包括機場接送及eSIM上網服務等，各大卡別都想盡辦法做出與眾不同的市場差異。

歲末之際，三大信用卡國際組織：Visa、Master萬事達及JCB因應國人信用卡喜好和趨勢，紛紛升級台灣持卡人在日韓旅遊的權益和優惠。

東京、首爾旅遊，VISA祭出2025優惠

Visa在國內持卡者眾多，權益也相當全面，在食衣住行育樂方面，包括頂級美饌、海內外旅行、電影優惠及豪華露營，在2025年持續鎖定全方位禮遇。

娛樂方面，持Visa無限卡預訂Freeliving影城線上劃位，可在包含喜樂時代南港、台北in89豪華影城等影城，享250元起票價優惠。

旅遊方面，Visa除了精選境內飯店住宿，也沒錯過近年熱門的「豪華露營」，凡持Visa無限卡預訂指定豪華露營場地，即享平日最低優惠價3300 元起。海外方面，刷Visa無限卡購買國際線機票全額或境外團費總金額八成以上，即可享國際機場接送475元起，在三大國際組織中門檻最低，但也非常搶手，記得早點預約名額 。

特別的是，如果你剛好要去日本東京和南韓首爾兩大城市，考量到攜帶大件行李的不便，Visa特別針對這兩處台人旅遊熱門地，推出「機場送至飯店」/「飯店送至機場」海外行李運送服務，無限卡用卡人可享單件優惠價499元。

機場接送「熟人共乘」，萬事達卡首創

萬事達卡（Mastercard）首度祭出運動主題飯店以及親近自然的頂級旅宿禮遇，更獨步業界推出「熟人共乘」機場接送服務，全持卡人皆能享有，2人即可成行，提供共乘持卡人各自指定出發時間與接送地點，以3人共乘計算，每人優惠價最低458元起。此外，搭配萬事達卡提供的全球機場行李專人配送，就可輕鬆實現「空手旅行」直達想去的景點，毋需提著大箱小包行李費時轉乘。

萬事達卡台灣區總經理陳懿文指出，根據萬事達卡的數據分析，發現頂級消費族群重視「運動健康」與「旅遊」，該族群在運動健康的年度消費金額為大眾族群的23倍；此外，在旅遊的年度消費金額是大眾族群的29倍之多。萬事達卡洞察持卡人需求，今年不僅精選全台6座高爾夫俱樂部優惠，更新增運動主題旅宿專屬優惠與多種旅遊相關禮遇，要讓持卡人盡享尊榮、愜意生活。」

萬事達卡的調查採取匿名彙總交易數據，排除年消費金額低於6萬新台幣之非主力卡。而「頂級消費族群」是包括整體消費力最高的0.5%的卡友，平均月刷12萬元；而0.5%-2%為高消費族群，平均月刷6.5萬至12萬元，其餘則為大眾族群。

日本網卡eSIM服務，JCB攜手Nippon搶推

JCB把握日本主場，新增美食優惠。圖/JCB提供

台灣人愛飛日本，日系血統的JCB自然不會錯過主場優勢，值得注意的是，除了日本，也著重在韓國旅遊的優越性，再同步加碼國內日式美食優惠。2025年度新增合作有：OTA網路旅遊服務平台Agoda、Hotels.com，日本原生高品質連網服務Nippon SIM日韓上網卡／eSIM。

國內方面，JCB也針對國內指定日系人氣品牌，如：台灣壽司郎、一風堂等道地日料餐廳，每月限量1萬名，於指定店家消費可折抵交易金額50元。此外，飛日韓最多航點的台灣虎航、探索各地玩樂體驗的Klook、五星飯店住宿與美饌、貴賓機場接送、免費機場貴賓室使用、星巴克、悠遊自動加值服務等各項獨家優惠，都增加了優惠名額，就是要讓持卡人更有感。

JCB提供卡友每月限量登錄星巴克、悠遊卡小確幸，但得要注意的是，星巴克原本是每週登錄制，2025年1月起1改為每月登錄制，當月1日10:30起開放當月登錄，每月皆重新開放登錄，並改為每卡每年至多只能登錄三次，讓更多持卡人可以享受到咖啡半價的小確幸。而頗受歡迎，每月都秒殺的悠遊卡「自動加值10%現金回饋」，同樣改為每卡每年至多只能登錄三次，可別忘了訂鬧鐘。

旅遊優惠方面，若是你有刷大筆團費需求，別錯過JCB提供免費的機場接送名額，單筆購買國際機票或海外旅遊團費單筆滿3萬元，並依活動辦法預約成功，享接機或送機1次免費，每月限量1500名。2025年JCB更新增指定期間於日本境內實體店面消費滿額登錄成功，再享接機或送機乘車券，每月限量500名。

至於晶緻卡指定餐廳平日下午茶「兩人同行6折」優惠，在2025年也特別增量200組 ，每週限量700組，配合餐廳包括：台北老爺酒店Le Café咖啡廳、台北寒舍艾美酒店探索廚房、台北喜來登大飯店十二廚、漢來海港餐廳等。

別忘了在預定美食餐廳、旅遊計畫前，先做好功課，對照最新的相關優惠及登錄遊戲規則，你準備好更新2025用卡備忘錄了嗎？

（本文出自2024.12.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）