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金融申訴評議前3季達1萬件 高齡者比重降至1成以下

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
金融評議中心董事長杜怡靜表示，今年前3季受理申訴達萬件，處理速度已回復至疫情前水準，8成案件3個月內可處理完成。記者陳儷方／攝影
金融評議中心董事長杜怡靜表示，今年前3季受理申訴達萬件，處理速度已回復至疫情前水準，8成案件3個月內可處理完成。記者陳儷方／攝影

金融評議中心統計今年前三季已受理1萬件申訴件，評議案件有3千餘件，與去年同期相比，約有36％增長。觀察近3年金融評議中心受理的評議案件，民國40年代出生的評議申請人比率下降，自2019年的18％降至2023年不到10％。

評議委員會主委羅俊瑋表示，評議案件中高齡申請人比率下降，與金融機構願意花更多心思在高齡消費者身上有關，以及金管會規定銷售投資型保單給高齡者時須錄音錄影，年齡從70歲以上下修至65歲以下。

整體爭議案件女性占比略高於男性，但兩性在金融服務的需求與偏好上，近年並沒有出現太大變化，金融評議中心認為，主管機關近年在普惠金融、強化高齡消費者保護等政策推動上已見成效。

金融消費者保護法就爭議處理設計二階段處理模式，當金融消費爭議發生時，民眾要先向金融服務業申訴，如不接受處理結果，或業者受理申訴後30日都不處理，才向評議中心申請評議。

金融爭議類型方面，金融評議中心董事長杜怡靜表示，初步分析今年截至第3季受理的案件資料，評議案件仍以保險類爭議居多，並以保險金理賠相關爭議為大宗，推測與國人投保率較高有關，另外，投資型保單的金融消費爭議也比較常見。

至於申請金融評議的消費者滿意度，杜怡靜表示，滿意度平均有9成；即使是評議結果是無理由的案件，處理過程也能讓消費者感到滿意，滿意度也有8成。

杜怡靜表示，金融評議中心並非純官方的組織，較具有靈活性，由於金融活動相當國際化，尤其是金融詐騙類的案件也非常相似，因此在案件處理上可多與國際交流，借鏡國外經驗，甚至簽署合作備忘錄，例如新加坡的評議制度與台灣相近；日本的金融教育由法定專責機構負責，這與台灣制度有很大的不同，但值得台灣學習。

今年評議中心也拜訪了紐約州檢察長辦公室與紐約州金融服務署，台美雙方代表討論了金融詐騙造成的社會衝擊，與虛擬貨幣、先買後付（BNPL）、P2P lending等新類型融商品對消費者帶來的風險。

評議中心表示，在處理完防疫保單的問題後，金融評議爭議案件3個月內結案比率已回復至8成以上，而英國FOS案件平均處理等候4.8個月、日本FINMAC調解案件平均處理時間4個月。

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