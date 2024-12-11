快訊

新聞幕後／雙城論壇辦不辦 都是陸委會說了算

美人計是侮辱！腳踩PRADA出庭 最美電競女董座直呼：我是獨立女性

南韓總統府拒配合搜查 調查官對峙4小時無法進入

台灣不動產證券化迎轉機 KPMG：未來潛力無窮

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
KPMG安侯建業舉辦「不動產證券化投資」研討會。業者提供
KPMG安侯建業舉辦「不動產證券化投資」研討會。業者提供

台灣的不動產投資信託基金（REITs）已有21年歷史，但市場規模仍然偏小，目前僅剩6檔REITs在運作，總市值占台股不到0.1%；不過，KPMG安侯建業執行長施威銘認為，隨著2024年不動產證券化修法啟動，有助於提高市場競爭力，吸引更多資金流入，未來發展潛力無窮。

台灣REITs與鄰近的日本新加坡相比，不僅發行數量少，投資報酬率也相對較低，在市場諸多挑戰背後也隱藏機會，KPMG安侯建業於11日舉辦「不動產證券化投資」研討會，邀請專家深入分析台灣市場的機會與挑戰，並提供投資人更全面的規劃建議。

施威銘表示，不動產證券化在國際市場上早已發展成熟，因收益穩定而深受投資人青睞。以亞洲為例，日本和新加坡的REITs表現相當出色，日本目前有58檔REITs，總市值高達1,100億美元，新加坡則有900億美元，規模占其股市市值的12%，為亞洲之冠。

施威銘坦言，雖然台灣的REITs，由於規模小、投資標的單一，目前報酬率約為2%到4%，相比之下吸引力明顯不足，此次修法的重點之一是改善現行制度，透過擴大投資範圍和提高專業機構的參與度，將有助於提高市場競爭力。

KPMG畢馬威不動產顧問副總經理林昇恒指出，過去台灣的REITs採信託架構，主要由信託業者發行，再委外給管理機構負責資產管理，但這種模式導致權責分離，讓市場反應偏保守，難以吸引投資人。

林昇恒認為，修法後台灣可借鏡日本和新加坡的成功經驗，擴大投資範圍至物流倉儲、醫療機構、數據中心等新興產業，甚至拓展至國際市場，讓投資報酬率更有競爭力，吸引更多投資人。

國泰投信協理吳惠千也說，台灣過去的REITs受限於法規，多以傳統商用不動產為主，例如辦公大樓或商場，雖然收益穩定，但成長空間有限，修法後改採基金型架構，不僅增加投資彈性，投資標的也將更為多元，配合投信業者成熟的管理與行銷資源，有機會創造更高收益，為台灣REITs市場注入新活力。

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀表示，要讓REITs市場真正蓬勃發展，法規友善、產業參與及稅制激勵是三大關鍵，第一，要有靈活的法規和高效的發行流程；第二，需要產業提供優質資產，讓投資標的更多元；第三，稅務優惠和政策支持則是吸引投資人的重要誘因。

谷湘儀也提到，修法仍有一些細節需要完善，例如不動產的定義是否可以放寬，是否允許採用特殊目的公司（SPV）來投資基礎建設等，這些問題都將影響市場發展速度。未來若能打造一個更友善的法規環境，台灣有望進一步提升REITs的國際競爭力，邁向「REIT 2.0」時代。

新加坡 日本

延伸閱讀

中科擴建二期用地取得依法行政程序完備、委託專業評估以保障民眾權益

金融股、房地產 後市俏

中科擴建二期土地爭議 國科會：依法行政程序完備

明年不動產綠色轉型趨勢吹向非製造業 仲量聯行：減碳基本功勢在必行

相關新聞

新台幣兌美元今收盤收32.51元 貶7分、成交金額11.77億美元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收32.51元，貶7分，成交金額11.77億美元

統一證券獲「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎

統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎。今年度永續綜合績效與永續報告書表現皆更上一層樓，分別獲「台灣...

統一證券獲頒TCSA「台灣百大永續典範企業獎」及「永續報告書白金獎」

統一證券（2855）獲頒「TCSA台灣企業永續獎」雙項大獎，今年度永續綜合績效與永續報告書表現皆更上一層樓，分別獲「台灣...

金融申訴評議前3季達1萬件 高齡者比重降至1成以下

金融評議中心統計今年前三季已受理1萬件申訴件，評議案件有3千餘件，與去年同期相比，約有36％增長。觀察近3年金融評議中心...

台灣不動產證券化迎轉機 KPMG：未來潛力無窮

台灣的不動產投資信託基金（REITs）已有21年歷史，但市場規模仍然偏小，目前僅剩6檔REITs在運作，總市值占台股不到...

央行信用管制加碼 履約保證成買賣雙方安全屏障

近年來央行一波又一波的信用管制推行，進一步壓縮房屋可貸成數，銀行放款的水位又近飽和、核貸審查時間延長，讓許多買、賣方感到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。