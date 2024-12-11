台灣不動產證券化迎轉機 KPMG：未來潛力無窮

台灣的不動產投資信託基金（REITs）已有21年歷史，但市場規模仍然偏小，目前僅剩6檔REITs在運作，總市值占台股不到0.1%；不過，KPMG安侯建業執行長施威銘認為，隨著2024年不動產證券化修法啟動，有助於提高市場競爭力，吸引更多資金流入，未來發展潛力無窮。

台灣REITs與鄰近的日本和新加坡相比，不僅發行數量少，投資報酬率也相對較低，在市場諸多挑戰背後也隱藏機會，KPMG安侯建業於11日舉辦「不動產證券化投資」研討會，邀請專家深入分析台灣市場的機會與挑戰，並提供投資人更全面的規劃建議。

施威銘表示，不動產證券化在國際市場上早已發展成熟，因收益穩定而深受投資人青睞。以亞洲為例，日本和新加坡的REITs表現相當出色，日本目前有58檔REITs，總市值高達1,100億美元，新加坡則有900億美元，規模占其股市市值的12%，為亞洲之冠。

施威銘坦言，雖然台灣的REITs，由於規模小、投資標的單一，目前報酬率約為2%到4%，相比之下吸引力明顯不足，此次修法的重點之一是改善現行制度，透過擴大投資範圍和提高專業機構的參與度，將有助於提高市場競爭力。

KPMG畢馬威不動產顧問副總經理林昇恒指出，過去台灣的REITs採信託架構，主要由信託業者發行，再委外給管理機構負責資產管理，但這種模式導致權責分離，讓市場反應偏保守，難以吸引投資人。

林昇恒認為，修法後台灣可借鏡日本和新加坡的成功經驗，擴大投資範圍至物流倉儲、醫療機構、數據中心等新興產業，甚至拓展至國際市場，讓投資報酬率更有競爭力，吸引更多投資人。

國泰投信協理吳惠千也說，台灣過去的REITs受限於法規，多以傳統商用不動產為主，例如辦公大樓或商場，雖然收益穩定，但成長空間有限，修法後改採基金型架構，不僅增加投資彈性，投資標的也將更為多元，配合投信業者成熟的管理與行銷資源，有機會創造更高收益，為台灣REITs市場注入新活力。

協合國際法律事務所合夥律師谷湘儀表示，要讓REITs市場真正蓬勃發展，法規友善、產業參與及稅制激勵是三大關鍵，第一，要有靈活的法規和高效的發行流程；第二，需要產業提供優質資產，讓投資標的更多元；第三，稅務優惠和政策支持則是吸引投資人的重要誘因。

谷湘儀也提到，修法仍有一些細節需要完善，例如不動產的定義是否可以放寬，是否允許採用特殊目的公司（SPV）來投資基礎建設等，這些問題都將影響市場發展速度。未來若能打造一個更友善的法規環境，台灣有望進一步提升REITs的國際競爭力，邁向「REIT 2.0」時代。