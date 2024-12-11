快訊

快速道路車輛故障竟停內車道 女下車放警示牌遭撞死

躲兵役？資深女星鮑正芳之子滯留大陸 遭判4月緩刑2年

他是敘利亞全民獵殺目標！毒氣彈屠殺近2千人 不穩定到自己爸爸都怕

聽新聞
0:00 / 0:00

央行信用管制加碼 履約保證成買賣雙方安全屏障

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
履約保證就像交易安全的守門員，確保買賣雙方在不確定的市場中降低財務風險，穩定交易流程。（圖:信義房屋提供）
履約保證就像交易安全的守門員，確保買賣雙方在不確定的市場中降低財務風險，穩定交易流程。（圖:信義房屋提供）

近年來央行一波又一波的信用管制推行，進一步壓縮房屋可貸成數，銀行放款的水位又近飽和、核貸審查時間延長，讓許多買、賣方感到交易的不確定性。面對可能因貸款延誤、額度不足，後續自備資金增加，若籌措不及恐導致交易違約風險。安新建經履保部經理楊家怡指出，這就是履約保證機制存在的重要性，若用一句話簡單比喻，履約保證就像交易安全的守門員

楊家怡表示，央行的信用管制讓特定族群（如二房貸款）的貸款成數下降，購置第二間房產的貸款成數僅剩五成，這對許多購屋族而言，需要更高的自備款，甚至因銀行房貸放款水位接近飽和，導致核貸期延長，增加了付款的不確定性，不僅容易造成遲延，甚至是違約風險。而履約保證正是這時候的關鍵保障，確保買賣雙方的財務風險降到最低，同時也避免了交易流程中的糾紛。

在履約保證制度下，買賣雙方的資金皆交由第三方進行託管，減少過往可能因資訊不對稱引發糾紛，僅在交易順利完成結案時才將款項交付屋主與產權交給買方，確保資金安全。楊家怡補充表示，履約保證是透過第三方的公正角色為買賣價金託管，幫助買方在賣方違約情況下降低財務風險。反之，賣方則可確保在買方違約情況下有權取得或沒收買方已支付的價款，避免最後未完成交易時的損失。

安新建經專注在嚴格的風管審查，每個交易步驟都依據標準作業程序進行，並取得會計師事務所針對不動產買賣價金履約保證信託有關之內部控制制度合理確信報告，確保價金託管服務的透明與安全。此外，主動提供書面報告交付信託銀行，確保資金託管的可靠性，讓安新建經服務的買賣雙方獲得最高標準的交易安全保障。

安新建經成立即將邁入十年，目前已累積承作約15萬筆房屋買賣交易履保服務，協助超過約三十萬名客戶實現家業夢想。楊家怡表示，若交易過程出現糾紛問題，因為安新建經非專屬買方或賣方的仲介端，而是案件角色外的公正第三方，更能站在專業與不偏頗的立場，盡全力服務買賣方進行協調，降低爭端案件進入訴訟程序的可能性，不損及雙方權益，幫助不動產買賣交易順利，正是安新建經推動履約保證的使命所在。安新建經始終堅持初心，秉持專業、透明的理念，成為房地產交易安全的可靠後盾。

央行 房地產 房貸

延伸閱讀

金融股、房地產 後市俏

明年不動產綠色轉型趨勢吹向非製造業 仲量聯行：減碳基本功勢在必行

渣打銀三原因料台2025年GDP不保3%：AI仍為動能、川普寫變數

葉瑋庭加拿大老公補習班驚傳倒閉 北市教育局：會營運到學期末

相關新聞

「凱基股股漲」2025台股投資展望：漲上去捨得賣、跌下來要敢買

凱基證券與凱基投顧近日已於台北、新竹、台中和高雄舉辦四場「未來之鑰 2025台股前瞻論壇」近距離分享台股投資先機，同時「...

央行信用管制加碼 履約保證成買賣雙方安全屏障

近年來央行一波又一波的信用管制推行，進一步壓縮房屋可貸成數，銀行放款的水位又近飽和、核貸審查時間延長，讓許多買、賣方感到...

元大證券ETF活動火熱倒數 商務艙機票、iPhone16大方抽

根據證交所統計，台灣每四人就有一人投資ETF商品。透過ETF買進一籃子股票可以分散選股風險，也可搭配定期定額投資分散進場...

上海商銀推動綠照護 攜手新生活促進會助偏鄉

上海商銀（5876）重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近年來與上銀文教基金會合作連續於北、中、南各地區舉辦...

台股熱潮吸引年輕投資者 群益證「開戶通2.0」三分鐘快速開戶正式登場

台股行情持續看好，吸引年輕族群積極投入股市，證券新開戶人數暴增。對此，群益金鼎證券隆重推出「群益開戶通2.0」，優化開戶...

科技債近三個月逆勢上揚 法人：留意科技非投等債後市表現

美國通膨再起疑慮上升及降息預期減少，相對美國十年公債殖利率大幅躍升。不過法人指出，過去三個月科技債仍逆勢上揚，今年以來科...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。