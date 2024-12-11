上海商銀推動綠照護 攜手新生活促進會助偏鄉

上海商銀（5876）重視ESG，關心環境保護並積極履行企業社會責任，近年來與上銀文教基金會合作連續於北、中、南各地區舉辦淨山、淨灘、宣導友善耕種、野鳥棲地保育及做環保救地球等「愛地球挺環保系列活動」。

日前結合新北市三芝新生活社會福利發展促進會、上海商銀總行愛心志工及關係企業台灣中國旅行社員工，共同舉辦「石門綠照護公益推廣活動」，以實際行動協助偏鄉弱勢。

綠色照護是透過農業與自然環境，如農耕、園藝、生態踏查為活動出發，結合健康及生活層面來達成促進人助自助、世代共融、在地老化的目標。

新生活促進會以「老有所終、壯有所用、幼有所長」為宗旨，多年來在北海岸（淡水、三芝、石門、金山、萬里）地區服務老、病、殘弱勢家庭，並開設珍媽工坊，讓單親及新住民能夠從事工作生產。

本次活動中由上海商銀透過友善環境種下在地原生植物月桃苗，待收成後再由珍媽工坊進行加工製作成品，販售所得全數投入愛心便當基金，成就善的循環。

目前，新生活促進會每日提供近450份愛心餐，讓偏鄉的弱勢家庭獲得健康溫飽。

月桃是北海岸具生態價值的原生植物，生命力強、易栽培，全株可加工多元應用。

本次活動由上海商銀執行副總經理彭國貴率隊，動員北部地區80多名志工及眷屬參與，每人皆捲起衣袖下田種植月桃苗，並於活動中與新生活促進會珍媽及小鷗慢飛天使互動，同時參與本次活動的同仁皆自行攜帶飲水器具及雨具，減少一次性塑膠用品的使用，避免製造垃圾，此次活動不僅強化了在地的生態保護，也協助了弱勢族群的生活支持，實踐了「綠照護」的承諾。

上海商銀執行副總彭國貴表示，上海商銀為履行企業永續發展，遵循環境、社會及公司治理發展（ESG）之國際趨勢，目前已制定「永續發展實務守則」及「永續發展推動準則」，內含永續發展之使命願景、永續發展政策、永續發展制度、相關管理方針及具體推動計畫，作為實踐永續發展之基礎與指導方向。

未來也將持續與上銀文教基金會合作支持推廣此類公益活動，關注偏鄉地區的生態保育與社會福利需求，期盼透過月桃種植，結合愛心便當的義舉，影響更多企業投入友善環境與弱勢照顧的行動實踐。