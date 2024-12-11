「凱基股股漲」2025台股投資展望：漲上去捨得賣、跌下來要敢買

凱基證券與凱基投顧近日已於台北、新竹、台中和高雄舉辦四場「未來之鑰 2025台股前瞻論壇」近距離分享台股投資先機，同時「凱基股股漲」節目團隊特別企劃「2025台股投資展望」於YouTube頻道播出，並於年末推出「享投資選凱基 開戶綁定送花鳥盤組」活動，即日起至12月31日凱基證券新舊客戶首次開立凱基銀行交割戶或開立凱基證券分戶帳，皆可獲得精美的彩繪花鳥盤及台股定期定額手續費均一價優惠，幫助更多投資朋友掌握新一波台股投資機會。

凱基投顧總經理鄭宗祺表示，台股將由2024年特快車在2025年變成普通車及雲霄飛車，指數目標較2024年最高點約再高千點。整體而言台股有機會維持多頭格局，主因全球經濟尚屬穩健、AI企業獲利持續亮麗支撐台股、降息循環有利股市以及資金動能充裕，預期指數有機會創新高但空間有限，走勢如同普通車，速度慢且常常停車，因為台股已連續兩年均大漲3成上下、2025年企業盈餘成長放緩、台股目前評價偏中高位。並且因為通膨降溫出現停滯、美國降息循環可能時間縮短幅度縮小、再加上宛如川劇變臉的川普重入白宮，2025年台股也將宛如雲霄飛車般震盪幅度加大，操作難度也將較2024年提高。建議投資人2025年的投資心態不是期待指數創多高，而是把握震盪創造的區間操作機會，投資策略要掌握兩個重點「漲上去捨得賣、跌下來要敢買」，不是如同2024年抱越久賺越多，而是改成波段操作方式，逢高時捨得調節，拉回時要敢於進行布局。

「凱基股股漲」節目首席分析師許高銘認為2025年最大重點還是AI，但與2024年只要有AI題材就雞犬升天不同，2025年一定要精挑細選，選股原則是除了要有優異獲利成長也要評價不貴，此類標的兩種類型，第一種是股價還沒完全反應企業獲利成長動能，第二種是股價已經漲過但又回檔使評價回到合理、便宜，成為很好的介入點，值得關注的AI次產業有測試、伺服器、雲端服務、散熱液冷、銅箔基板及AI ASIC設計服務等；在非科技股可以密切關注兩個主題，一個是搭上川普提出「讓美國再度偉大」，受惠美國製造的重電、工具機、生技產業，另一個是在2025年台股震盪加劇情境下將吸引資金進駐的高股息股，如具有壽險與銀行雙主軸金控股或獲利穩健評價不貴的傳產高息股。以短期間來看，通常台股在年底年初容易有季節性行情，此期間投資人可偏多操作，但應留意2025年第1季可能出現轉折，因從獲利成長預估來看，第1季是明年單季獲利的高峰期，接下來第2、3季在隨著獲利年增率往下，更重要的是美股自11月初川普勝選迄今都在反應川普行情而表現優異，然川普1/20將正式就職，屆時難保不是利多出盡而導致轉折點提前於年初出現，建議投資人除了把握眼前季節性行情，也要留意年初、第1季轉折。

投資人也很關心川普上任後的債市投資策略，美國聯準會（Fed）自9月起啟動降息循環，投資人大舉布局美國政府公債ETF，孰料美國經濟數據表現強勁、通膨降溫停滯可能打亂Fed降息步調，導致公債殖利率拉升，影響美國長天期公債相關商品表現疲軟。川普2.0之後，市場動盪將會加劇，「凱基股股漲」節目表示，衡量美國經濟強韌、Fed降息節奏快慢不定等諸多因素，建議投資人應逢高減碼美國長天期政府公債相關商品，轉進投資等級與非投資等級債券ETF，例如凱基A級公司債（00950B）及凱基美國非投等債（00945B），就是現階段可關注的投資標的。