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鼓勵股東用電子投票 單一憑證IC卡設定作業16日起於時限內完成設定

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

臺灣證券交易所表示，「2025年召開股東常會日期事前登記作業」，將於2025年1月3日上午9點起開放登記。

為鼓勵公司股東使用電子投票，2025年「召開股東常會日期事前登記作業」，上市、櫃(含興櫃)公司於最近一年股東會(含臨時會)，曾有一次電子投票出席股份總數占公司已發行股份總數比率達50％以上且章程載明採用董監候選人提名制者，不受股東會日召開限額80家限制。

證交所提醒各公司務必於2024年12月16日至12月30日下午5點前完成「單一憑證 IC 卡設定作業」，始能進行股東會日期登記。各公司於2025年1月3日上午9點起均需經由公開資訊觀測站認證申報系統，使用已驗證的 IC 卡登記股東會日期。請各公司於執行股東會「單一憑證 IC卡設定」作業前，確認憑證於股東會正式開始登記（1月3日）時仍屬有效，再設定「股東會登記單一憑證 IC卡」。

每日股東會限額80家之排定，以證交所伺服器主機接收之時間先後順序為準，公司應於2025年3月15日前完成登記作業。已完成登記股東會日期的公司，股東會日期如有變動，仍可於公告股東常會日期前上線調整。若公司未至公開資訊觀測站申報系統登記股東會日期，或登記日期與重大訊息及召開股東會公告之開會日期不一致，將無法完成股東會公告程序。

此外證交所提醒，自2023年起新增「股東會召開方式登記作業」，請公司於完成日期登記後，至「股東會召開方式登記作業」登記召開方式，請公司於2025年3月15日前完成登記作業。已完成登記股東會召開方式的公司，嗣後如有變動，仍可於公告股東常會召開方式前上線調整。

投票 股東會 證交所

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