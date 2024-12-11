國泰金控連八年登「台灣最佳國際品牌」前十大 一站式創新服務

國泰金控連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」揭曉，國泰金控以品牌價值5.9億美元，榮登第十名殊榮，連續八年蟬聯台灣最佳國際品牌前十大。在大環境變動下，國泰金控不僅靈活布局，透過資產管理為客戶創造價值，亦持續精進數位金融服務創新，滿足多元族群數位體驗；並且關注國際氣候議題，積極接軌具前瞻性的永續治理及氣候解方，且在防詐、阻詐舉措透過桌遊向智齡長者宣導識詐意識，並偕同金融同業以技術解決數據樣本不足難以偵測阻詐痛點，國泰在金融、永續、阻詐等面向積極發展品牌韌性，亦為今年獲此殊榮的重要關鍵。

「台灣最佳國際品牌」調查與全球知名品牌鑑價機構合作，藉由量化品牌財務健全度及質性評估品牌經營管理，進行全方位專業鑑測。國泰金控在保險及銀行兩大業務引擎穩定發展下，觀察到客戶對多元資產配置的需求，結合豐富的海內外投資經驗，整備300位橫跨股債、另類投資及ETF等多元領域的投研專家，帶領客戶以穩健腳步，在瞬息萬變的市場中靈活前行；並於今年7月首辦「國泰資產管理高峰會」，除提供客戶具前瞻性的全球投資展望，亦宣示國泰資產管理服務立足台灣、布局全球的雄心，以提供多元資產配置方案及搭建財富防護網，成為最值得客戶信賴的海內外資產管理品牌。

身為台灣金融業數位轉型驅動者，國泰不斷精進數位金融創新服務，並強調「一站式」、「個人化」兩大服務重點，大幅加值個人戶及企業戶順暢的數位金融服務體驗。國泰世華銀行善用數位數據，提供客戶導向的個人化金融服務，旗下數位品牌CUBE以「為可能竭盡所能」為理念，打造出兼具實用性及質感金融設計美學、並串聯CUBE卡的CUBE App數位平台，讓卡友不僅可依據消費習慣自由切換最適合自己的專屬優惠，還可整合銀行基金、智能投資、證券開戶及保險服務等功能；此外，用戶可依自身需求設定儲蓄目標、匯率到價通知及換匯等個人化服務，創造更多可能，目前CUBE卡友逾600萬人，數位用戶更突破750萬人，平台每月數位登入次數超過4,500萬次。CaaS國泰生態圈服務平台作為集團對外異業合作主要入口，一站整合企業戶所需的各式方案查詢、業務聯繫、進度追蹤到金鑰串接等流程，目前已推出超過200項數位金融服務、吸引超過250家企業夥伴加入，體驗國泰順暢、便捷的數位金融服務魅力。

在企業永續方面，國泰金控不單只是建構集團式的永續治理及影響力投資，亦主動加入國際組織，從完備知識到實際行動，持續回應國際間各項倡議。截至目前為止，國泰金控為台灣第一家RE100金融業會員、亞洲第6家通過科學基礎減碳目標倡議組織SBTi審查的金融機構，並承諾2050年金融資產與淨零碳排。國泰以身作則，今年創金融業先例，設置「氣候長」推動集團永續策略力道，深化利害關係人共同合作之際，解決方案及工具愈趨多元，更連續4年前進聯合國氣候峰會（COP），與全球產官學界交流對話及參與全球氣候政策討論，將永續趨勢帶回台灣，攜手各產業邁進政府淨零轉型目標。

國泰深耕台灣超過60年，服務客戶數逾1,500萬（約台灣總人口65%），為守護客戶權益及響應政府政策，國泰在阻詐方面亦相當積極，國泰人壽於2018年起攜手警政署刑事警察局及台大智慧高齡學程，近兩年間舉辦近200場次「詐騙防衛隊」反詐桌遊，協助高齡長者了解詐騙手法，提高警覺。國泰世華銀行成功阻詐逾1,800件，金額達新台幣12.8億元，居同業之冠。此外，國泰亦主動攜手同業使用國泰技術架構 CaFe，透過「聯邦學習防詐實證計畫」，驗證技術防詐成效，有效解決金融業的數據孤島問題。

國泰金控更以行動支持國際級藝文活動，秉持讓藝術走入生活的理念，國泰攜手雲門舞集推出「國泰雲門隨行吧」，將雲門舞作蘊含的豐富生命力與創造力帶給各地民眾，迄今已在全臺舉辦累計近300場公演和巡演，感動逾260萬人，明年更將迎來雙方合作30周年里程碑，持續以藝術的力量鼓舞民眾。此外，為鼓勵台灣優秀影視產業人才能夠綻放國際舞台，國泰於2023年首度贊助《亞洲日舞影展》，成為影展主要贊助單位及唯一金融業合作夥伴，為台灣獨立電影創作喝采。