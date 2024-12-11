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康和證捐款30萬台南普門仁愛之家 鄭大宇：感謝社福單位關懷弱勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
康和證券長期關注老人安養照護需求，康和證券董事長鄭大宇（右）代表捐款３０萬元予台南普門仁愛之家，由台南普門仁愛之家董事長李壯源（左）代表接受。(康和證券/提供)
康和證券長期關注老人安養照護需求，康和證券董事長鄭大宇（右）代表捐款３０萬元予台南普門仁愛之家，由台南普門仁愛之家董事長李壯源（左）代表接受。(康和證券/提供)

康和證券（6016）關注老人長照需求，2024年再次捐贈30萬元予財團法人台灣省私立普門仁愛之家，協助妥善安排老人安養與照護。康和證券董事長鄭大宇表示，非常感謝第一線社福單位深耕地方關懷弱勢，透過機構工作人員與志工長期默默付出，方可給予有品質的老人照護，這次持續性捐款更是拋磚引玉，期望大家行有餘力，能多捐款給普門仁愛之家與其它社福單位，讓需要被照顧的老人得到完善照護，讓社會越來越美好。

根據統計，全台灣有1,000多個中小型社福單位，散布在各鄉鎮角落，所謂中小型社福單位是指衛福部登記在案三年以上，前一年支出金額在100萬元以上、3,000萬元以下的慈善機構，像是嘉義私立天主教安道社會福利慈善事業基金會、台灣露德協會、台北市基督教勵友中心等等，因為知名度較低，大家比較不熟悉，所以經常缺乏善心捐款與各項物資。

康和證券對關懷照護弱勢族群一向不遺餘力，去年捐款蘭智基金會籌建田心歡喜家園，今年中秋節也捐款給嘉義天主教安道基金會並購買義賣禮盒。全台灣真的有很多需要幫助的人，偏鄉兒童教育、老人安養照顧不足、兒少關懷等很多問題，除了政府挹注各項資源補助外，主要還是靠社會上很多慈善社會福利基金會、社福單位等的實際關懷與陪伴，期大家能奉獻捐款或物資，發揮小愛成就大愛。

預估台灣2025年正式進入超高齡社會，65歲以上人口將占20%以上，也就是5 位當中就有1位老人，位在台南市麻豆區的私立普門仁愛之家創立近半世紀，照顧安養社區鄉里長輩，另成立長照2.0的C級巷弄長照站，為社區長輩開辦各種健康養生、居家安全、延緩失能失智課程並提供免費的營養午餐，亟需要外界善款捐助，以提升住宿照護機構之照護人力品質。

台南 捐款 長照

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