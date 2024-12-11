國泰2024卓越獎助計畫培力學子以行動與社會共好 頒發逾850萬獎助學金

國泰人壽慈善基金會、國泰世華銀行文教基金會及國泰建設文教基金會於12月10日共同舉辦「2024年國泰卓越獎助計畫」頒獎典禮，國泰整合公益資源，今年從逾530件申請中，邀請跨領域學者專家審查、面試，最終甄選出130組優秀青年、頒發逾850萬元獎助學金，獎助組別數與金額皆創歷史紀錄新高。國泰人壽慈善基金會董事長黃調貴、國泰世華銀行文教基金會董事長李明賢及國泰建設文教基金會董事長張清櫆特別親臨頒獎，見證年輕世代如何運用各自所長，以公益行動方案，在向外擴散自身社會公益影響力之際，力求超越自己、成為勇敢前行的夢想超人。

黃調貴致詞時表示，「國泰人壽目前已成立62年，自1980年起即開始頒發獎助學金，迄今45年來從不間斷，深刻體現國泰人壽的企業理念──『堅持』且『持續』去做有意義的事。而國泰人壽慈善基金會成立的最大立意，即是發揚『取之社會、用之社會』的關鍵價值，國泰希望透過發掘更多優秀學子，引導他們挑戰自我，為社會提出更多貢獻。」

今年頒獎典禮邀請「特色獎助類」得主—嘉義東吳高職「掌聲『鼓』勵」團隊，以活力鼓樂揭開序幕。有感於嘉義磚磘里人口老化的趨勢，此團隊規劃未來半年內，將每周實際探訪社區，教阿公阿嬤學習打鼓活動筋骨，並在打鼓課程結束後，舉辦登台演出，提升長者成就感。此外，來自屏東北漂的「翻閱思考教育團隊」，體認到屏東迫切需要的並非「高科技設備」，而是「願

意返鄉發展的人」，因而在過去一年，捲起袖子號召「屏東人」加入行列，透過學習工作坊、學長姐分享及職人講堂等活動，陪伴超過200位屏東高中生自主學習，明年還將以「啟發視野、信心建立、與在地連結」為目標，持續翻轉屏東教育資源不平等的困境。由清華大學跨科系同學們組成的「Fix and Chat維修聊天室」，則希望透過提供免費家電維修，倡議改變大眾「與其維修，不如買全新的」對環境不友善的物品汰換觀念。

頒獎典禮上特別邀請《美力台灣》及《台灣超人》的導演曲全立，擔任「卓越紀錄獎」頒獎人。曲全立勉勵獲獎學子，「學習是啟發自己，分享是啟發別人」，他並分享親身經驗，當他開著3D行動電影車進到偏鄉，透過電影啟發將近35萬個孩子，目前繞遍全臺灣將近350圈的路線，等於是繞了地球8圈。當你願意把自己活成一道溫暖的光，你所做的事，就能照亮更多即將萌芽的種子，這就像3D行動電影車也接收了國泰給我們的光，讓我們能夠繼續走下去。正如我拍的電影「台灣超人」代表著每一位超越自己的人，祝福大家都能成為臺灣超人，帶著勇氣持續前行。」

「2024年國泰卓越獎助計畫」獎項分為三大類別，「特色獎助類」獎助青年學子針對社會議題提出具利他精神、有助社會正向改變之ESG公益提案或特色研究，主題包含環境永續行動、教育及社區發展、新興議題(防詐拒毒、銀髮關懷等)領域，共頒發26組、最高獎助金20萬元。「卓越學子類」扶助家境清寒、表現卓越之高中職優異學子，計有100名學子各獲頒5萬獎助金。「卓越紀錄獎」則鼓勵2023年獲獎團隊勇敢紀錄夢想實現的每個動人時刻，共計四組獲頒3-5萬元獎助金。國泰自1980年起設立清寒獎助學金，並於2016年回應社會趨勢轉型為「國泰卓越獎助計畫」。國泰不只是扶助清寒學子，而是勉勵這群年輕世代朋友，只要有勇氣、有初衷，逆境不會成為阻礙你築夢的絆腳石。