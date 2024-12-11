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2025年非投資等級債市 有機可尋

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

川普勝選，除了股市有小型股的突出漲勢外，債市中也有亮點，非投資等級債表現領先於其他債市，由於非投資等級企業多屬美國內需型產業，最受惠美國優先政策，也相對可降低潛在關稅衝擊，展望2025年，可望在三大利基支持下，營造具吸引力的投資機會。

* 川普拚經濟，非投資等級債受惠

富蘭克林證券投顧分析，川普的減稅政策與放鬆監管，有利於企業活動、刺激經濟成長，在各類債市中非投資等級債最受惠強勁的經濟成長表現，此外，觀察川普第一任期，非投資等級債各產業中，金融業最受惠監管鬆綁，能源中游管線受惠對傳統能源運輸與儲存需求的增加，營建與機械設備等工業部門則是受惠製造業回流提升需求，表現突出。反觀受貿易戰影響，與進口相關的汽車、零售、消費等產業表現就相對落後。

* 三大利基支持 非投資等級債後市看俏

展望2025年，富蘭克林證券投顧看好美國非投資等級債市有三大利基支持，包括(1)殖利率水準仍具吸引力：美國非投資等級債殖利率目前仍有7.14%，較本波升息前低點3.75%仍高出近一倍左右，也顯著優於其他債市殖利率水準；(2)企業基本面仍然強韌：儘管成本攀升侵蝕企業獲利，不過在成本管控得宜下仍支撐企業淨利潤率仍處近五年的相對高檔，債務槓桿比也仍處低水位；(3)較窄的利差區間可望維持：企業基本面健康支持較高水平的信評水準，目前非投資等級債中信評等級較高的BB級債占比達五成左右，處歷史相對高檔，是支持利差較窄的最有力因素，且參考過去經驗，較窄的利差甚至可維持逾2年左右時間(參考美銀美林指數，1990年代中期)。

* 謹慎而「不要意外」的投資策略，機會可尋

富蘭克林坦伯頓公司債基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金)經理人葛倫‧華勒看好非投資等級債市基本面良好，預期違約率仍可維持於歷史低檔，儘管利差偏窄，透過專業經理團隊精選標的，仍有機會可尋。葛倫‧華勒表示，投資於非投資等級債最擔心的就是違約風險，團隊採取謹慎而不要意外的投資策略，藉由(1)避開過度競爭的產業與(2)避開長期趨勢下滑的產業(例如付費電視、串流影音與商場型零售業等)，以期尋求具可持續性與具韌性的投資成果。

富蘭克林坦伯頓公司債基金成立於1996年至今已有近30年歷史，基金自引入台灣市場以來表現穩健、深獲投資人青睞，截至11月底，績效領先於同類型平均。

債市 美國

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