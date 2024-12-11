兆豐銀捐迷你棒球 董座董瑞斌不忘喊話統一獅明年要贏

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行為持續推廣棒球運動向下扎根，10日攜手教育部、中華迷你棒球協會籌備處舉行「夢寐以求」迷你棒球公益捐贈記者會，未來兩年將捐贈球具給1,300所小學，希望透過這次圓夢計畫，讓更多小朋友接觸到棒球運動。

捐贈儀式邀請教育部部長鄭英耀擔任見證人，由兆豐銀行董事長董瑞斌將迷你棒球球具交給受贈代表--新竹市西門國小的小球員們，剛拿下世界12強冠軍的統一獅隊球員郭俊麟、潘傑楷也出席捐贈儀式，與小朋友在台上傳接球、揮棒，體驗迷你棒球。

董瑞斌致詞時表示，中華隊今年在12強賽奪冠，但世界排名上台灣棒球還有要努力的空間，捐贈支持棒球運動希望可以透過迷你棒球捐贈計畫，讓棒球運動向下扎根努力，培養更多棒球人才，讓偏鄉的小朋友能在安全的環境下享受棒球樂趣。

另外，雖然此次中華隊拿下12強賽冠軍，但是對於統一獅國內職棒未能奪冠，董瑞斌也幽默的向郭俊麟、潘傑楷兩位球星喊話說，兆豐銀有冠名贊助統一獅隊，「拜託你們明年一定要贏，不要再輸給中信了。」

兆豐銀行表示，為持續發揮企業影響力，透過整合各縣市分行據點資源，贊助在地體育活動，除長期支持中華職業棒球隊「統一7-ELEVEn獅隊」，也積極投入各項賽事，包括「兆豐銀行美利達彰化經典百K」、「2023建大輪胎盃女子高爾夫球公開賽」、「2024華國三太子盃國際男子網球挑戰賽」、「113年中華民國霹靂舞國手選拔積分賽-高雄站」等，兆豐銀行文教基金會也長年支持宜蘭偏鄉國小棒球隊及花蓮地區學校射箭隊培訓經費。