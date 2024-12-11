遠東銀發表2025永續旅遊主題月曆 永續導航樂遊寶島

遠東銀行（2845）發行2025年月曆《寶島永續旅遊Let’s Go》，是繼公路、高山山屋、自行車道等大地主題之後，遠東銀行持續以月曆企劃邀請客戶深入台灣美麗的角落，並於10日舉行新年度月曆主題發表會。遠東銀行總經理周添財在月曆發表會上表示，在全球產官學界齊力搶救氣候風險的年代，希望以寶島永續旅遊的主題，攜手國人開啟以永續及低碳導航的新旅程，前瞻共好新年。

遠東銀2025年月曆一覽國內12個曾獲永續旅遊獎項肯定或納入國家公園永續治理體系的景點，旨在揭示該景點致力生態環境保育、文化保存與在地經濟促進等三面向平衡發展的努力。 其中有以手作古法修復的淡蘭古道，有限時進入並採取旅客總量管制的阿拉寶灣及龜山島、採用廢棄蚵架及田菁桿編製堆沙籬而復育海岸線成功的嘉義好美里、全面建置友善低碳交通網的日月潭、回收廢棄軍營再循環利用的鼻頭角咖啡屋等。周添財盼以「以永續導航，減碳啟程」為小龍年樂遊指南，號召國人在每一趟的旅程中「擁抱自然生態保育，走讀傳統人文風情，助攻在地經濟發展」， 繼續與遠東銀一起探訪美麗台灣。

在數位時代，遠東銀行仍每年發行掛曆，主要是為服務店家、企業、高齡長者及紙本愛好者客戶的需求。而在寶島永續旅遊月曆發表會上，遠東銀再度以員工為代言人，分別為金融市場協理鄭舒芸、個人金融資深副理簡伊淑及法人金融資深襄理蔡辰奕。三人雖屬壯青不同世代與不同部門，但在工作之餘都熱愛偕家人、朋友走訪國內景點，他們現身說法，分享擁抱永續旅遊的美好體驗。

本次月曆除了讓更多人認識景點的永續治理，也特別於每月版面企畫「旅人的ESG隨手做」，條列12項旅人可以輕易實踐的行動，例如多使用在地服務、可聘雇在地導覽人員、參加在地經營的體驗遊程，以助力當地住民的就業；又如選擇非熱門季出遊，不僅有機會享有較高的旅遊CP值，又可降低旺季人潮對景點及週邊交通的衝擊，並幫助穩定地方的經濟收入。遠東銀藉月曆平台展開永續大趨勢下的新知共學，期與客戶共同努力實踐對全球永續願景的實踐責任。