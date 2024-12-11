快訊

好天氣要掰了 吳德榮：周六入冬最強冷空氣 跌破10度低溫

等待CPI數據 美股指數收低 道指連跌4日

金控前11月大賺5,714億元 富邦金賺逾一股本

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國內14家上市金控獲利超亮眼。 圖／聯合報系資料照片
國內14家上市金控獲利超亮眼。 圖／聯合報系資料照片

國內14家上市金控獲利超亮眼。「壽險雙雄」富邦金控（2881）、國泰金控（2882）昨（10）日公布獲利，累計2024年前11月，14家上市金控稅後合計賺進5,714億元，創歷年同期最高紀錄，年增近六成；且距離2021年全年獲利5,806億元的歷史最高紀錄，相差不到百億元，2024年金控全年獲利可望再攀高峰。

富邦金昨天公布，2024年11月賺逾百億元、稅後純益達103.6億元，創歷年11月新高；累計今年前11月稅後純益1,406.5億元，為歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）為10.03元、等於已賺進一個股本，蟬聯金控獲利王寶座。統計今年11月，富邦金控獲利年增488%、累計前11月獲利年增103%。

金控2024年前11月獲利概況
金控2024年前11月獲利概況

富邦金旗下子公司富邦人壽、富邦證券單月獲利創歷年11月新高；台北富邦銀行、富邦證券累計前11月獲利創歷年同期最高，富邦人壽累計獲利創歷年同期次高。富邦人壽11月稅後純益為82.7億元，累計前11月稅後純益為920億元，主要投資收益來源為利息收入、處分國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。

台北富邦銀行11月稅後純益17.6億元，累計前11月稅後純益290.7億元，較去年同期成長21%，創歷史新高，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長9%及38%，帶動營收較同期成長17%。各項業務動能穩健成長。

富邦產險11月稅後純益0.1億元，受到依帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響。富邦金說明，11月防疫險內部作業評估規範增加提存4.98億，為依據內部作業評估規範進行提存，實際金額將依帳齡與收回狀況提列準備。富邦證券2024年11月稅後純益8.5億元，較上月成長61%，累計稅後純益95億元，較去年同期成長47%。

國泰金控11月稅後純益44.7億元，較去年同期虧損89億元，大增133.7億元，累計前11月稅後賺進1,131億元，較去年同期大增100.8%，EPS達7.44元，累計稅後純益及EPS皆創歷史次高紀錄。

旗下子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後純益為歷年次高。國泰人壽11月稅後純益14.5億元，累計稅後純益707.9億元。

國泰人壽 富邦金控

延伸閱讀

國巨11月營收創同期高 連9個月突破百億元

富邦金前11月稅後賺1406億、EPS 10.03元 金控、人壽、證券寫最強11月

建新國際營收／11月2.93億元、年增28.7% 創下單月歷史新高

六福營收／11月年增10% 「萬聖墓碑鎮慶典」助攻

相關新聞

金控前11月大賺5,714億元 富邦金賺逾一股本

國內14家上市金控獲利超亮眼。「壽險雙雄」富邦金控、國泰金控昨（10）日公布獲利，累計2024年前11月，14家上市金控...

董瑞斌掌金總 拚防詐、資管

金融總會新任理事長董瑞斌昨（10）日說，接任金總後有兩大工作重點，一是金融防詐，二是推動亞洲資產管理中心發展，他認為，在...

台灣最佳國際品牌／中信金價值稱冠金融業

由經濟部產業發展署與全球權威品牌價值調查機構Interbrand合作之「2024年台灣最佳國際品牌」（2024 Best...

台灣最佳國際品牌／國泰金連八年躋身十大

國泰金控連創品牌韌性與價值新頁。經濟部產業發展署「2024年台灣最佳國際品牌價值調查」昨（10）日揭曉，國泰金控以品牌價...

彰銀主辦誠美材聯貸案

彰化銀行統籌主辦誠美材料科技公司3年期33億元聯貸案順利募集完成，於昨（10）日舉行簽約儀式，由彰化銀行董事長胡光華代表...

凱基壽社創採購奪首獎

凱基金控旗下凱基人壽長期支持社會創新產品及服務，以多元形式與社會創新企業合作，獲經濟部中小及新創企業署舉辦「2024年B...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。