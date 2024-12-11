金控前11月大賺5,714億元 富邦金賺逾一股本

國內14家上市金控獲利超亮眼。「壽險雙雄」富邦金控（2881）、國泰金控（2882）昨（10）日公布獲利，累計2024年前11月，14家上市金控稅後合計賺進5,714億元，創歷年同期最高紀錄，年增近六成；且距離2021年全年獲利5,806億元的歷史最高紀錄，相差不到百億元，2024年金控全年獲利可望再攀高峰。

富邦金昨天公布，2024年11月賺逾百億元、稅後純益達103.6億元，創歷年11月新高；累計今年前11月稅後純益1,406.5億元，為歷年同期次高，每股稅後純益（EPS）為10.03元、等於已賺進一個股本，蟬聯金控獲利王寶座。統計今年11月，富邦金控獲利年增488%、累計前11月獲利年增103%。

金控2024年前11月獲利概況

富邦金旗下子公司富邦人壽、富邦證券單月獲利創歷年11月新高；台北富邦銀行、富邦證券累計前11月獲利創歷年同期最高，富邦人壽累計獲利創歷年同期次高。富邦人壽11月稅後純益為82.7億元，累計前11月稅後純益為920億元，主要投資收益來源為利息收入、處分國內外股票及基金資本利得及基金配息收入。

台北富邦銀行11月稅後純益17.6億元，累計前11月稅後純益290.7億元，較去年同期成長21%，創歷史新高，獲利成長主要來自利息淨收益及手續費淨收益分別較同期成長9%及38%，帶動營收較同期成長17%。各項業務動能穩健成長。

富邦產險11月稅後純益0.1億元，受到依帳齡及評估實際可收回情形提存呆帳準備影響。富邦金說明，11月防疫險內部作業評估規範增加提存4.98億，為依據內部作業評估規範進行提存，實際金額將依帳齡與收回狀況提列準備。富邦證券2024年11月稅後純益8.5億元，較上月成長61%，累計稅後純益95億元，較去年同期成長47%。

國泰金控11月稅後純益44.7億元，較去年同期虧損89億元，大增133.7億元，累計前11月稅後賺進1,131億元，較去年同期大增100.8%，EPS達7.44元，累計稅後純益及EPS皆創歷史次高紀錄。

旗下子公司國泰世華銀行、國泰產險、國泰證券及國泰投信累計稅後純益皆創歷史新高，國泰人壽累計稅後純益為歷年次高。國泰人壽11月稅後純益14.5億元，累計稅後純益707.9億元。